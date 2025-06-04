Trafik Kazalarına Dikkat: Aydın Şoförler ve Otomobilciler Odası'ndan Uyarılar

Trafik Kazalarına Dikkat: Aydın Şoförler ve Otomobilciler Odası'ndan Uyarılar
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Aydın Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Semih Özmeriç, Kurban Bayramı'nda yola çıkacak vatandaşları trafik yoğunluğu ve kazalara karşı uyararak trafik kurallarına uyulması gerektiğini belirtti.

Aydın Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Semih Özmeriç, Kurban Bayramı tatilinde yola çıkacak vatandaşları trafik yoğunluğu ve kazalara karşı uyararak, "Sağlıklı bir yolculuk için trafik kurallarına uyulması gerekir. Bayram sevinciniz hüzne dönüşmesin" dedi.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala çarşılarda olduğu gibi trafikte de hareketlilik başladı. Dört günlük Kurban Bayramı tatili dolayısıyla önümüzdeki günlerde trafikte her zamankinden daha fazla bir yoğunluk yaşanacağını belirten Aydın Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Semih Özmeriç, trafik kurallarına uyulması gerektiği çağrısında bulunarak "Bayram sevinci hüzne dönüşmesin" dedi.

Yola çıkacak vatandaşların mutlaka araçlarının kontrollerini yapması gerektiğini hatırlatan Başkan Özmeriç; "Sevdiklerine kavuşmak için yola çıkan vatandaşlarımız oluşacak olan trafik yoğunluğu dolayısıyla her zamankinden daha da dikkatli araba kullanmaları gerekiyor. Sürücüler yola çıkmadan önce araçlarının gerekli tüm bakımlarını yaptırmalı, araç lastiklerini kontrol etmeli ve kesinlikle aşırı hızdan kaçınmalıdır. Ayrıca başta emniyet kemeri olmak üzere tüm trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor" dedi.

"Dikkat dağıtacak şeylerden uzak durulmalı"

Geçtiğimiz yıllarda bayram boyunca meydana gelen trafik kazalarında hayatını kaybeden vatandaşların olduğunu hatırlatan Özmeriç, "Her yıl ülkemizde bayram tatilleri süresince ne yazık ki yüzlerce kaza oluyor, insanlarımız yaralanıyor veya hayatını kaybediyor. Kazaların yüzde 99'u maalesef kurallara uymamaktan yani sürücü hatalarından kaynaklanıyor. Bu nedenle sürücüler tüm dikkatlerini yola vererek, dikkat dağıtacak her türlü davranıştan uzak durmalıdırlar. Sürücülerin sağlıklı seyahat için her 3 saatte bir 15'er dakikalık mola vermesi de kendilerini dinlendirmek adına uygun olacaktır" diye konuştu.

Bayramların sevinç günleri olduğunu sözlerine ekleyen Özmeriç, bayram günlerinin hüzne dönüşmemesi için sürücülerin bayram yoğunluğunun bilincinde olarak trafik konusunda daha dikkatli ve duyarlı olmaları gerektiğini belirterek herkese trafik kazalarının yaşanmadığı mutlu ve huzurlu bir bayram diledi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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