Haberler

Trabzon'da 3 Kişinin Öldürüldüğü "Yayla Katliamı" Davasında 2 Kişinin Tutukluluğu Devam Edecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzon'un Araklı ilçesindeki yaylada bıçaklanarak öldürülen iki kişiyle ilgili davada, sanıkların ve suça sürüklenen çocuğun tutukluluğunun devamına karar verildi. Olayda sanıklar, meşru müdafaa iddiasında bulundu.

(TRABZON) - Trabzon'un Araklı ilçesindeki Haçovit Yaylası'nda Arif (67), eşi Gülüzar (61) ile Kasım Altuntaş'ın (66) 21 Ağustos 2024'te bıçaklanarak öldürülmeleri ve ardından evlerinin ateşe verilmesine ilişkin biri çocuk, iki akrabalarının yargılanmasına devam edildi. Mahkeme sanık ve suça sürüklenen çocuğun tutukluluğunun devamına hükmetti.

Trabzon 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Mehmet A. ile sanık ve müşteki avukatları katıldı. Sanığın suça sürüklenen kardeşi A.A. ise tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumundan video konferans sistemiyle duruşmaya bağlandı.

Tutuklu sanık Mehmet A, savunmasında olay günü kardeşi A.A. ile birlikte yaylaya gittiklerini, kimseyi öldürme amacı taşımadıklarını öne sürdü ve maktullerin kendilerine saldırdığını iddia etti. Mehmet A, eylemin meşru müdafaa kapsamında değerlendirilmesini istedi.

SEGBİS aracılığıyla savunma yapan suça sürüklenen çocuk A.A. ise, "Abim bütün suçu üstlendi. Ben 15 yaşında cezaevine girdim, gençliğim burada geçecek. Denetimli serbestlik istiyorum" dedi.

"Babamı yaktılar, cenazesini yıkayamadım"

Duruşmada sanıkların ağabeyi İsmail A, "tanık" olarak dinlendi. Olay tarihinde Mersin'de çalıştığını belirten İsmail A, olay sabahı maktul Kasım Altuntaş'ın kızının kendisini aradığını ve telefonda "İnşallah siz değilsiniz" dediğini, bunun ardından babası Mahmut A'yı arayarak yaşananları öğrendiğini anlattı.

Maktullerden Kasım Altuntaş'ın oğlu Murat Altuntaş ise babasının geçimini sağlamak için yaylaya gittiğini ve orada çalıştığını belirterek, "En suçsuz olan benim babamdı. Yaşadığım sürece hakkımı arayacağım. Babamı neden yaktınız? O, ekmeği için oradaydı. Babamı yaktılar, kemiklerini ben topladım. Cenazesini yıkayamadım" dedi.

Taraf avukatları ile cumhuriyet savcısının beyanlarının alınmasının ardından mahkeme heyeti, Mehmet A. ve A.A'nın tutukluluklarının devamına karar vererek, davayı 20 Şubat'a erteledi.

Kaynak: ANKA / Yerel
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasına damga vuran isim! 'Gelirim yok' dedi

CHP'li başkanların yargılandığı davaya damga vuran isim: Gelirim yok
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çağrı: Kürt kardeşlerim oyunlara gelmeyin

Cumhurbaşkanı Erdoğan isim vermeden DEM Parti'ye sert çıktı
'Eşcinsel değilim' diyen Nefise Karatay'ın son hali gündem oldu

"Eşcinsel değilim" diyen Nefise'nin son hali gündem oldu
Vatandaşın başına gelene bak: Yeni 15 TL'miz herkese hayırlı olsun

Vatandaşın başına gelene bak: Yeni 15 TL'miz herkese hayırlı olsun
Fenerbahçe transferde gaza bastı! Yıldız golcü imzayı atabilir

Fenerbahçe transferde gaza bastı! Yıldız golcü imzayı atabilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çağrı: Kürt kardeşlerim oyunlara gelmeyin

Cumhurbaşkanı Erdoğan isim vermeden DEM Parti'ye sert çıktı
Zırhlı araç kaza yaptı, kilolarca altın buhar oldu

Film gibi olay! Zırhlı araç kaza yaptı, kilolarca altın buhar oldu
Özbek kadının vahşice katledildiği olayda yeni görüntüler! Taksiye böyle binmişler

Taksici bilse aracına almazdı! Vahşette yeni görüntüler