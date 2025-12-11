ORAN Kalkınma Ajansı bölgenin beşeri ve teknik kapasitesini geliştirmeye devam ediyor

Orta Anadolu (ORAN) Kalkınma Ajansı, TR72 Bölgesi'nin beşeri ve kurumsal kapasitesini güçlendirmeye yönelik 2025 Yılı Teknik Destek Programı üçüncü dönemi kapsamında destek almaya hak kazanan projeler için sözleşme süreçlerini tamamladı.

Kayseri, Sivas ve Yozgat illerini kapsayan program çerçevesinde; sanayide dijitalleşmeden sağlık turizmine, yeşil dönüşümden siber güvenliğe uzanan projeler hayata geçiriliyor. Bu kapsamda, Kayseri Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü yürütücülüğündeki 'Aspir Yağının Diğer Bitkisel Yağlardan Üstün Yönlerinin Tespiti ve Kamu Spotu Oluşturulmasına Yönelik Danışmanlık Faaliyeti' ile aspir yağının besinsel ve fonksiyonel özellikleri bilimsel analizlerle ortaya konulacak. Proje sayesinde aspir yağı, sağlıklı ve yüksek katma değerli bir ürün olarak konumlandırılarak farkındalık oluşturulacak. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından uygulanacak 'Siber Güvenlik Eğitimi' projesi ile siber suçlarla mücadele alanında görev yapan personele yönelik teknik destek verilecek. Sivas Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kurucu ve İşletici A.Ş. tarafından yürütülecek 'İmalat Sanayisinde Geleceğin Yol Haritası Danışmanlık Projesi' ile Sivas'taki imalat sanayi firmalarının dijitalleşme, kurumsallaşma, yeşil dönüşüm ve rekabetçilik düzeyleri analiz edilerek firma bazlı yol haritaları hazırlanacak. Proje ile sanayinin katma değerli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşması hedefleniyor. Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülecek 'Yeşil Dönüşüm Liderleri Eğiticilerin Eğitimi Programı' kapsamında öğretmenlere yönelik sürdürülebilirlik, çevre yönetimi ve yeşil dönüşüm eğitimleri düzenlenecek. Eğitimleri tamamlayan öğretmenler, kendi okullarında yeşil dönüşüm uygulamalarına liderlik ederek öğrenciler ve veliler üzerinde çarpan etkisi oluşturacak. Kayseri Sağlık Turizmi Derneği tarafından yürütülecek 'Anadolu'nun Şifa Haritası: TR72 Sağlık Turizmi Stratejik Yol Haritası Master Planı' projesi kapsamında Kayseri, Sivas ve Yozgat illerinin sağlık turizmi potansiyeli analiz edilecek. Kamu, özel sektör ve sivil toplum paydaşlarının katılımıyla hazırlanacak master plan, bölgenin ulusal ve uluslararası düzeyde rekabetçi bir sağlık turizmi destinasyonu haline gelmesine rehberlik edecek. Sivas Ticaret ve Sanayi Odası tarafından uygulanacak 'Yeşil Dönüşüm Liderleri Eğiticilerin Eğitimi Programı' projesi ile üye firmalara ISO 14064 ve GHG Protocol standartlarına uygun karbon ayak izi hesaplama, raporlama ve sürdürülebilirlik yol haritası desteği sağlanacak. Proje, firmaların AB Yeşil Mutabakatı'na uyum sürecini hızlandırmayı amaçlıyor. Yozgat Organize Sanayi Bölgesi ile birlikte yürütülen fizibilite çalışması kapsamında Yozgat OSB'nin Atıksu Arıtma Tesisi'nin teknik ve idari fizibilite çalışması yürütülüyor. Daha sonrasında, projenin dış kaynakla birlikte hayata geçirilmesi planlanıyor.

ORAN Kalkınma Ajansı; bu projeler aracılığıyla TR72 Bölgesi'nde rekabet gücü yüksek, çevresel duyarlılığı artmış ve dijitalleşme sürecini tamamlayan bir kalkınma yapısının oluşturulmasına katkı sunmayı amaçlıyor. - KAYSERİ