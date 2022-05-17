Torbalılı Gençler 19 Mayıs'ı Gripin ile Kutlayacak - Haberler

Torbalı Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Torbalılılar'ı sevilen müzik grubu Gripin ile buluşturacak.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunun doyasıya yaşanacağı konser, 18 Mayıs Çarşamba günü saat 21.00'de Hipodrom Kafe yanında bulunan Yeni Pazar Yeri'nde gerçekleştirilecek.

Tüm ilçe sakinlerini konsere davet eden Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle düzenleyeceğimiz Gençlik Konserinde Gripin'i ilçemizde ağırlayacağız. Ücretsiz konserimize tüm halkımız davetlidir. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal önderliğinde 103 yıl önce Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı bu önemli günü gelin hep beraber kutlayalım" dedi.