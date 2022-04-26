Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Uluslararası Karikatür Sergisi Açıldı

İZMİR (ANKA) - İzmir Büyükşehir Belediye Belediyesi'nin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Uluslararası Karikatür Sergisi, kamu kurumlarının ardından ilk defa özel bir kurum tarafından sergilenmeye başladı. Bir alışveriş merkezinde açılan sergi, 1 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karikatür Yarışması'nda ödül alan ve sergilenmeye değer görülen eserler, toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, CHP Genel Merkezi ile ilçe belediyelerin ardından sergiye ilk özel kuruluş ev sahipliği yapıyor. Sergiyle birlikte Anahtar Bütüncül Hizmet Merkezi standının da açıldığı törene, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu Başkanı Av. Nilay Kökkılınç, Alışveriş Merkezi Genel Müdürü Hasan Noyan, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Dairesi Başkanı Anıl Kaçar, İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve sanatseverler katıldı. Sergi 1 Mayıs'a kadar gezilebilecek.

NEPTÜN SOYER: "İZMİR DEMOKRASİNİN VE EŞİTLİĞİN ŞEHRİDİR"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer, "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karikatür Sergisi, kamusal alanın ardından özel sektörle de buluştu. Agora Alışveriş Merkezi yönetimi olarak; Teos Antik Kenti'nin kazı çalışmalarında tarihe verdiğiniz destek ve İzmir'de ilk defa pazar kurarak küçük üreticilere, tarıma verdiğiniz destekten sonra şimdi de toplumsal cinsiyet eşitliğine destek veriyorsunuz. Bu sergiyi İzmirlilerle buluşturduğunuz için teşekkür ederiz. İzmir demokrasinin, eşitliğin şehridir" diye konuştu.

KÖKKILINÇ: "İSTİYORUZ Kİ ÖZEL SEKTÖR DE BİZİMLE YÜRÜSÜN"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyon Başkanı Av. Nilay Kökkılınç, "İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak toplumsal cinsiyet eşitliğini çok önemsiyoruz. Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin beşinci maddesinde yer alıyor. İstiyoruz ki bu alandaki mücadele sadece kamusal alanda kalmasın, özel sektör de bizlerle yürüsün. Agora İzmir'de bir ilke imza atıyor, sergimize ev sahipliği yapıyor" dedi.

NOYAN: "BÜYÜKŞEHİR'İN HANGİ PROJESİ VARSA DESTEK OLMAK İSTİYORUZ"

Agora Alışveriş Merkezi Genel Müdürü Hasan Noyan, "İzmir Büyükşehir Belediyesi ilklerin öncüsüdür. Agora Alışveriş Merkezi 19 yılını doldurdu. Biz kentlinin alışveriş merkeziyiz. İlklere imza atmak bizlere de düşüyor. Agora Alışveriş Merkezi olarak kentte ne ihtiyaç varsa İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hangi projesi varsa destek olmak, bir arada olmak isteriz" diye konuştu.

KAÇAR: "BÜYÜK MUTLULUK VE ONUR DUYUYORUZ"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Dairesi Başkanı Anıl Kaçar, "Sergiyi İzmir'in tüm ilçelerine, ülke geneline ve hatta yurtdışına taşıyarak toplumsal cinsiyet eşitsizliğini görünür kılmaya ve toplumsal farkındalığı artırmaya çalışıyoruz. Bugün bu kapsamda Başkanımızdan aldığımız güçle ortak akılla yapılan bir iş birliği sonucu Agora'dayız. Büyük mutluluk ve onur duyuyoruz. Paydaşlığı için Agora'ya teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.