Tomarza Belediyesi'ne Şenlik Tepkisi

Dadaloğlu Derneği Başkanı İbrahim Yıldırım, Dadaloğlu mahallesinde düzenlenecek olan etkinlikte Dadaloğlu ve Avşarlar adına kurulan vakıf ve derneklerin yer almayacağını ifade ederek; "Bu etkinlik Tomarza Belediyesinin yeteneği veya yeteneksizliği ölçüsünde sahiplendiği 'Avşarsız Avşar Şenliği' haline getirilmiştir" dedi.

Dadaloğlu Vakfı, Dadaloğlu Derneği, Talas Avşar - Türkmenleri Derneği ve Dünya Avşarlar Derneği; hafta sonu yapılacağı duyurulan Dadaloğlu Şenliklerine ilişkin ortak basın açıklaması düzenledi. Şenliklerin tarihi hakkında bilgiler veren Dadaloğlu Derneği Başkanı İbrahim Yıldırım; şenliklerin 36 yıl önce başladığını ve 2000'li yıllardan itibaren uluslararası nitelik kazandığını söyledi. Yıldırım; "Öncelikle belirtelim ki bu basın açıklamasına imza atan sivil toplum kuruluşları olarak bizler, Büyük Türk Halk Ozanı Dadaloğlu ve onun bağrından çıktığı Avşar Türkmenleri adına Kayseri ve Çukurova coğrafyasında 1989'lu yıllardan itibaren faaliyet göstermekteyiz. Bilindiği gibi Büyük Türk Halk Ozanı Dadaloğlu 18. ve 19. yüzyıllarda bölgemizde yaşamış, hem ulusal kültürümüz açısından hem de Kayseri ve bölgemizdeki sayıları yüzbinleri bulan Avşar Türkmenleri için ayrı bir yeri ve değeri olan lider halk ozanlardandır. Bu nedenledir ki; bundan tam 36 yıl önce, 1987 yılından başlayarak o zamanki adı Özlüce olan bu günkü Dadaloğlu Kasabasında adına anma şenlikleri başlatılmıştır. Bu şenlikler o dönemki Özlüce Belediyesinin öncülüğünde 1989 yılından itibaren Dadaloğlu Vakfının desteği ile 1993 yılından itibaren de Dadaloğlu Derneğinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Dadaloğlu Şenlikleri; 2000'li yıllardan itibaren uluslararası nitelik kazanmış, ülkemizin dışından sanatçı ve devlet adamların katılımıyla, kalabalık ve görkemli kutlamalar gerçekleştirilmiştir .Özellikle şehir merkezinde yapılan panel ve sempozyum ile işin bilimsel yanı öne çıkarılırken Pazar günü Dadaloğlu Kasabasında yapılan halk müziği temelli konser sunumu ile Orta Anadolu'nun Hacı Bektaş kutlamalarından sonra en yoğun katılımlı şenliği haline gelmiştir. Bu duruma gelmesinde Dadaloğlu Kasabası Belediyesinin öncü emeğinin yanında Avşarlar ve Dadaloğlu adına Türkiye düzeyinde faaliyet gösteren vakfımızın ve derneğimizin emeği ve çabası çok önem arz etmekteydi. 1984 yılında yürürlüğe giren 6360 sayılı yasa ile Dadaloğlu Belediyesi kapatılmış görevleri kısmen Kayseri Büyükşehir Belediyesine kısmen de Tomarza Belediyesine devredilmiştir. Bu tarihten sonra da şimdiki Bakanımız Mehmet Özhaseki'nin ilgili belediyelere verdiği talimat ve görevlendirme ile vakıf ve derneğin de yer aldığı komite tarafından büyük ozanın adına yakışır şenlikler yapılagelmiştir. Şenliklere yurt içinden ve yurt dışından, özellikle Avşarların yoğun katılımı olmuş, Pınarbaşı, Sarız Belediyelerimizin de maddi manevi katılımları sağlanmıştır. Nihayetinde bu şenlikler bir nevi 'Avşar Türkmen Şenliği' haline gelmiştir" dedi.

"Tomarza Belediyesi tarafından kasaba şenliği haline getirildi"

Tomarza Belediyesi'ne tepki gösteren Yıldırım konuşmasını; "Son 3 yıldır Tomarza Belediyesi ve başkanları tarafından Dadaloğlu Şenlikleri adeta Avşar ve Dadaloğlu'na hizmet için kurulmuş sivil toplum kuruluşlarından kaçırılmış, eski görkeminden eser kalmayan 'Kasaba şenliği' haline getirilmiştir. Bırakın uluslararası niteliğini, ulusal düzeyde de hiçbir içerik bırakılmamış, ancak kendinden menkul afiş ve tanıtımlarında, ulusal ve uluslararası numaraları gülünç bir şekilde artırılmaya devam edilmiştir. Şimdi Tomarza Belediyesi'ne ve onun başkanlarına soruyoruz. Şenliklerin başlatıldığı 1987 yılından daha düne kadar Dadaloğlu Vakfı ve Dadaloğlu Derneği'nin resmi ve aktif katılımıyla adına yaraşır gerçekleştirilen şenlikleri, Dadaloğlu adına kurulmuş, Avşar sivil toplum kuruluşlarından kaçırmanızın sebebi nedir? 36 yıllık şenlik tarihinde sizin ve temsil ettiğiniz Tomarza Belediyesinin düzenlemelerde adınız ve emeğiniz geçmiş midir? Türkiye'deki Avşar Türkmenlerinin kültür ve sanat şenliğini, idari vesayetinizdeki Dadaloğlu Mahallesinin şenliği olarak addedip, birkaç yüz kişinin katıldığı 3. sınıf Kasaba Şenliği haline dönüştürmenizdeki amacınız nedir. Daha geçen hafta, komşu ilçe Develi Belediyesi tarafından, üç gün süreyle dolu dolu programla, ülkemizin saygın sanatçılarının verdiği konserlerle Seyrani Festivali gerçekleştirildi. Develi Seyrani Festivaline verilen emek ve ulaşılan kalite yanında sizin 36 yıllık geçmişe sahip Dadaloğlu Şenliklerini sığ bir programla, elma - yoğurt şenliği düzeyinde yapmaya çalıştığınızı görmeyeceğimizi mi

sanıyorsunuz!? Büyük Halk Ozanımız Dadaloğlu'nu ve Avşar Türkmenlerini, size hizmet olarak mecbur birkaç mahalleden mi ibaret sanıyorsunuz? Tomarza Belediyesi ve başkanları olarak sizler Dadaloğlu adına 36 yıldır gerçekleştirilen, Orta Anadolu'nun en büyük, en kalabalık şenliklerine 'misafir' olarak katılmaktan başka hiçbir bilginiz ilginiz olmamıştır. Şenliklerin dününden bu gününden, kültürel derinliğinden habersizsiniz. Dadaloğlu Derneğine ve vakfına takındığınız bu tavırla 'Avşarsız Avşar Şenliği' yapma iddiasında olduğunuzu, üçüncü keredir de aynı sığ bakışta ısrar ettiğiniz görülmektedir. Şenlikleri bizden kaçırmanızdan çok 3. sınıf bir kasaba şenliğine döndürmeniz zorumuza gidiyor. Büyük Avşar - Türkmen ozanı Dadaloğlu'nu belediyenize bağlı mahalleden ibaret zannediyorsunuz? Yanılıyorsunuz. Son 3 yıldır Dadaloğlu Şenlikleri, Tomarza Belediye tarafından; vakıf ve derneklerden kaçırarak, çevremizde onlarcasını gördüğümüz köy ve kasaba şenliğine döndürdüğünü görüyoruz. Şenliğin tanıtımında kullanılan 'uluslararası ve ulusal' ibarelerinin şenliğin içeriğinde hiçbir karşılığı olmadığının da bilinmesini isteriz. Önümüzdeki hafta sonu Tomarza Dadaloğlu mahallesinde yapılacağı duyurulan şenliğin hiçbir aşamasında Dadaloğlu ve Avşarlar adına kurulan vakıf ve dernekler yoktur. Çağrılmamıştır. Bu etkinlik Tomarza Belediyesinin yeteneği veya yeteneksizliği ölçüsünde sahiplendiği 'Avşarsız Avşar Şenliği' haline getirilmiştir. Biz; Tomarza Belediyesinin bu faaliyetine yukarıda belirttiğimiz nedenlerle katılmıyoruz. Bu tavrımız tamamen ilgili ilçe belediye başkanlığının yanlışına ve yanlışında ısrar etmesine yönelik olup, güncel siyasi değerlendirmelerin dışındadır" şeklinde sürdürdü.

Başkan Yıldırım ayrıca Dadaloğlu Kasabası'nın ilçeye dönüştürülmesini ve yeniden belediyelik kurulması taleplerini ilgili yerlere bildireceklerini de sözlerine ekledi. - KAYSERİ