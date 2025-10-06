Tokyo Camii'nde İslam'ı Anlatan Abdulkerim Shimoyama'nın Hayatı Belgesel Oldu

Üniversite öğrenciliği yıllarında gittiği Sudan'da müslüman olan ve 14 yıldır Tokyo Camii'nde İslam'ı Japonlara anlatan 76 yaşındaki Abdulkerim Shimoyama'nın hayatı "Tokyo'da Bir Derviş" belgeseline konu oldu.

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Waseda Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi okurken gittiği Sudan'da İslam ile tanışarak Müslüman olan ve 14 yıldır Tokyo Camii'nde İslam'ı Japonlara anlatan 76 yaşındaki Abdulkerim Shimoyama'nın hayatı belgesel oldu. Tokyo Camii Diyanet Vakfı'nın katkılarıyla Kürşat Kızbaz yönetmeliğinde hazırlanan "Tokyo'da Bir Derviş: Abdulkerim Shimoyama" belgeseli, Müslümanlığı seçmeden önce Shigeru adını kullanan Shimoyama'nın İslam dini ile tanışma ve İslam'ı Japonlara anlatma konusundaki çabalarını mercek altına aldı.

"Çok önemli ve kıymetli bir figür"

Tokyo Büyükelçiliği Sosyal İşler Müşaviri ve Tokyo Camii Diyanet Vakfı Başkanı Muhammed Raşit Alas, Shimoyama'nın Japonlara İslam'ı tanıtma konusunda önemli katkılarda bulunduğuna dikkat çekerek, "Kendisi bizim için çok önemli ve kıymetli bir figür" dedi. Bu nedenle Tokyo Camii Diyanet Vakfı'nın Shimoyama'nın yaşam öyküsünü belgesel haline getirerek ölümsüzleştirmek istediğini aktaran Alas, "Tokyo'da Bir Derviş: Abdulkerim Shimoyama adlı belgeselimizi geçtiğimiz Eylül ayında yapmış olduğumuz Tokyo Camii 2. Sufi Film Festivali'nde Japon dostlarımızın beğenisine sunduk ve çok beğenildi" dedi.

"27 yaşında müslüman oldum"

Hayatı belgesele konu olan Shimoyama ise, Tokyo'da bulunan Waseda Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi okurken araştırma için Sudan'a gittiğini belirterek, "Müslümanların iyi niyetleri, samimiyetleri ve misafirperverliklerinden çok etkilendim" ifadesini kullandı. Japonya'ya dönüşünde Waseda Üniversitesi'nde okuyan Müslüman değişim öğrencileri ile iletişimini sürdürdüğünü vurgulayan Shimoyama, "Onların da etkisiyle 27 yaşında Müslüman oldum" dedi. 14 yıl önce Tokyo Camii için çalışmaya başladığını ifade eden Shimoyama, "Burada kitap çevirileri ve tur rehberliği yapıyor, lise ve üniversitelerden gelen Japonlara Tokyo Camii'ni ve İslam dinini tanıtıyorum. Şimdiye kadar 95 üniversiteyi ağırladık" ifadesini kullandı. - TOKYO