Tokat'ta Vefat Eden Polis Memuru Erzincan'da Uğurlandı

Tokat'ta hayata gözlerini yuman polis memuru Yunus Şimşek, memleketi Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde son yolculuğuna dualarla uğurlandı.

Tokat'ta vefat eden polis memuru memleketi Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Erzincan İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba; tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Tokat Reşadiye İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Yunus Şimşek için Üzümlü ilçesinde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Üzümlü ilçe merkezinde kılınan cenaze merasiminin ardından polis memuru Yunus Şimşek'in Türk bayrağına sarılı naaşı omuzlarda taşınarak mezarlıkta dualarla toprağa verildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
