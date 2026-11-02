Tokat'ta 50 yıldır saraçlık yapan Örükaya, çırak bulamadığını söyledi

Tokat'ta Hüseyin Örükaya, 24 metrekarelik dükkanında unutulmaya yüz tutmuş saraçlık mesleğini sürdürüyor.

Tokat'ın tarihi Sulusokak Çarşısı'ndaki dükkanında saraçlık mesleğini sürdüren 62 yaşındaki Hüseyin Örükaya, geleneksel zanaatı yaşatmaya devam ediyor. İlkokul yıllarında babasının yanında mesleğe adım atan Örükaya, yaklaşık 50 yıldır deri işleyerek at koşum takımları ve hamut üretiyor. Babasından devraldığı mesleği aynı dükkanda sürdüren Örükaya, asırlık dikiş makinesiyle deri dikerek el emeği ürünlerini hazırlıyor. Hazırladığı hamut ve at koşum malzemelerini ağırlıklı olarak Doğu Anadolu Bölgesi'ne gönderen Örükaya, mesleği boyunca iki çırak yetiştirdi. Yarım asırlık tecrübesiyle baba mesleğini sürdürmeye devam eden usta, saraçlık geleneğinin gelecek kuşaklara aktarılması için de emek veriyor. Hamut yapımında manda ve sığır derisinin yanı sıra eğri ağaç ve keçe kullandıklarını belirten Örükaya, bütün malzemelerin ustalıkla bir araya getirilmesiyle ortaya çıkan ürünlerin yoğun emek istediğini söyledi. Sipariş üzerine üretim yaptıklarını ifade eden Örükaya, bir günde ancak bir hamut hazırlayabildiklerini kaydetti.

Saraçlığın Türkiye genelinde giderek az sayıda ustanın sürdürdüğü eski ve kıymetli bir meslek olduğunu belirten Örükaya, teknolojinin gelişmesiyle geleneksel zanaatların geri planda kaldığını ifade ederek, "Teknoloji ilerlediği için bizim sanatımız biraz geride kaldı. Teknolojiye artık mağlup olduk diyebiliriz" dedi.

Mesleğin geleceğine ilişkin endişelerini dile getiren Örükaya, geçmişte yetiştirdiği iki çırağının daha sonra devlet kurumlarında çalışmaya başladığını belirterek, saraçlığa gençlerin ilgi göstermediğini söyledi. Örükaya, "Çırak konusunda talep olmuyor. Şimdiki gençler hazır işi seviyor, gelip çalışmıyorlar. Biz bu sanatın kaybolmasını istemiyoruz. Çırak olmazsa maalesef bu iş bitecek. Belki 15-20 yıl sonra bizden sonra bu mesleği yapacak kimse kalmayacak" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı