Tokat haberi: Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat'tan Sular Altında Kalan Çevre Yolu İçin Karayolları Genel Müdürlüğü'ne Çağrı: "Milas'ı Şu Çileden Kurtaralım"

ESMA TURAN

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, ilçede etkili olan sağanak yağışta sular altında kalan Milas Çevre Yolu'ndan canlı yayın yaptı. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yetki alanında bulunan yolun altyapısının yıllardır yapılmadığını söyleyen Tokat, "Milas halkı adına tekrar çağrı da bulunuyorum. Karayolları Genel Müdürlüğü yetkileri, bu yolu bir an önce yapalım, tamamlayalım. Milas'ı şu çileden kurtaralım" dedi.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yetki alanında bulunan Milas Çevre Yolu, her şiddetli yağmur sonrası olduğu gibi bugün yine göle döndü. Yolu kullanan sürücüler duruma isyan ederken Belediye Başkanı Muhammet Tokat, çevre yolunda sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayınla Karayolları Genel Müdürlüğü'nü göreve davet etti.

"Şu anda Milas Çevre Yolu'ndayım. Çok yoğun bir yağmur ve trafik var. Vatandaşlarımızın çevre yolu ile ilgili şikayetleri, serzenişleri malumunuz. Biliyorsunuz bu yol, Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait bir yol. Şu anda kamyon ve araç yoğunluğu ile yağmurlarda çok ciddi bir sıkıntı var. Bu yükü kaldırmıyor" diyerek sözlerine başlayan Tokat, şunları söyledi:

"Bundan 10 yıl önce gerekli projeler yapıldı. Ancak üç yıl önce ihalesi olmasına rağmen ödenek yokluğundan bu yolun yapımı yarım kaldı. Gördüğünüz gibi şu anda hem araç yoğunluğu hem de yolun altyapısı olmaması, çok yoğun su tutması sebebiyle ciddi bir sorun var burada. Bugün, bu yoğun yağışta, özellikle şehrin iç kesimlerinde, doğal gaz çalışması olan yerlerde de ufak tefek sıkıntılarımız var ama asıl sıkıntımız gördüğünüz gibi çevre yolunda. Ben, buradan Karayolları yetkililerine tekrar seslenmek istiyorum. Bu yol, Milas'a yakışmıyor. Bu yolda gerek trafiği kaldıramaması gerekse altyapısının olmaması sebebiyle ciddi sorunlar yaşanıyor. Öncelikle bu yolun usulüne uygun hale getirilmesi lazım. Ayrıca yine bu kamyon trafiğini şehrin arka tarafına alacak şekilde diğer çevre yolu çalışmasının da hızlandırılması gerekiyor."

"ŞU REZİLLİĞE, ŞU ÇİLEYE BAKIN"

Karayolları Genel Müdürlüğü yetkililerine gereken çağrıları yaptıklarını ancak henüz bir müdahalenin olmadığını söyleyen Başkan Tokat, açıklamasına şöyle sürdürdü:

"Altyapı yok bu yolda. Altyapı olmadığı için suyun gideceği bir yer yok. Milas'ın altyapısına entegre olmadığı için de Milas'ın altyapı ile bu su maalesef buluşamıyor. Karayolları yetkililerine bir an önce buranın açılması ile ilgili gereken çağrılarına yaptık ama henüz bir müdahale yok. Yarın okullar açılacak ve trafik yoğunluğu daha da artacak. Onun için 10 yıldan fazla bekletilen, üç yıl önce ihalesi yapılan çevre yolu projesinin bir an önce tamamlanmasını istiyoruz. Şu rezilliğe, şu çileye bakın. Milletvekillerimiz defalarca soru önergesi verdiler. Her seferinde, 'Bu yılki turizm sezonu bitsin, tekrar başlanacak' dediler. Bu proje birkaç yıl önce uygulamaya başlandı ama ödenek yok diye durdu. Kaç turizm sezonu bitti, bu yolu bir türlü yaptıramadık. Bir an önce Milas Çevre Yolu'nu yaptıralım."

Tokat, "Ülkemizin birçok yerinde, hatta ilimizde bile katliam gibi trafik kazaları oluyor. Onlarca vatandaşımızı yollardaki bu düzensizliklerden kaybettik. Çevre yolu, özellikle bu kamyon trafiği ile bu tür kazalara aday bir yerdir. Halkımızın sağlığını, canını tehlikeye atmayalım. Milas halkı adına tekrar çağrı da bulunuyorum. Karayolları Genel Müdürlüğü yetkileri, bu yolu bir an önce yapalım, tamamlayalım. Milas'ı şu çileden kurtaralım" diye konuştu.

CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan da geçen Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı'na çevre yolu ile ilgili verdiği soru önergesine gelen yanıtta, yolun turizm sezonu sonunda yapılacağının belirtildiğini söylemişti.