Tokat haber | Çankaya Belediyesi, Yaşamkent Kapalı Pazar Yerini 'Yeni Türkü' Konseriyle Açıyor

Alacaatlı Yaşamkent Pazar Yeri'nin üst kapama ve yenileme çalışmalarını tamamlayan Çankaya Belediyesi, yeni pazar yerini 17 Eylül'de Yeni Türkü konseri ile hizmete açıyor.

Çankaya Belediyesi 3 bin 450 metrekarelik alanda üst kapama çalışmasını tamamladığı Alacaatlı Yaşamkent Kapalı Pazar Yeri'ni 17 Eylül'de hizmete açıyor. Başkentlileri "Yeni Türkü" konseriyle buluşturacak pazar yeri, Alacaatlı, Yaşamkent, Dodurga mahallelerinin yanı sıra Çayyolu bölgesine de hizmet verecek.

8 YILDA 8 PAZAR YERİ

Pazar yerlerini haftanın bir günü sebze meyve satışı yapılan yerler olarak işlev görmesinin yanı sıra haftanın her günü vatandaşların yararlanabileceği, sosyal faaliyetlerini sürdürebileceği kent meydanları haline dönüştürdüklerini belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "İlk olarak 100. Yıl Pazar Yeri'nde başlattığımız kent meydanı pazar yeri konseptini tüm pazarlarımızda uygulayacağız. Yaşamkent Pazar Yerimiz ile birlikte 8 pazar yerimizi yeniledik, 7'sinin üstünü de kapattık. Şimdi buralarda açık hava sinema gösterimlerimizi yapıyoruz, çocuklar gelip oyun oynayabiliyorlar, vatandaşlarımız yürüyüşlerini yapabiliyorlar. Üstü kapalı olduğu için her mevsim bu amaçlarla kullanılabiliyor. Pazar esnafımıza ve vatandaşlarımıza alışverişlerinde konfor sağlayan kapalı pazar yerlerimizin sayısını artıracağız" diye konuştu.

Alper Taşdelen, 17 Eylül'de gerçekleşecek Alacaatlı Yaşamkent Kapalı Pazar Yeri açılışına ve Yeni Türkü konserine tüm Ankaralıları davet etti.