Togg'larla 2026'ya özel koreografi gösterisi

Togg Team Türkiye üyeleri tarafından Togg'larla 2026 yazarak koreografi gösterisi yapıldı.

Togg Team Türkiye üyeleri, Ankara Sincan Park'ta düzenlenen buluşmada bir araya geldi. Elektrikli mobilite kültürünü güçlendirmek, sürdürülebilir teknoloji vizyonunu desteklemek ve yeni yıl coşkusunu paylaşmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte renkli görüntüler oluştu.

Etkinliğin en dikkat çekici anı ise Togg kullanıcılarının araçlarıyla gerçekleştirdiği 2026 yılına giriş koreografisi oldu. Araçların senkronize şekilde araçlarla önce 2025 yazıp ardından 2026 yazdı. Topluluk adına yapılan mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye'nin mobilite yolculuğunda birlikte attığımız her adım için teşekkür ederiz. Elektrikli mobilite, sürdürülebilir teknoloji ve akıllı ulaşım çözümleriyle daha temiz, daha yeşil ve daha güçlü bir geleceğe hep birlikte ilerliyoruz. Yeni yılda sadece yollarımız değil, dünyamız da aydınlık olsun Savaşların sona erdiği, barışın hüküm sürdüğü, çocukların güldüğü bir dünya diliyoruz. Sağlık, mutluluk ve güvenli sürüşlerle dolu bir yıl olsun. Mutlu Yıllar Togg Team Türkiye Ailesi." - ANKARA