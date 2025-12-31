Haberler

Togg'larla 2026'ya özel koreografi gösterisi

Togg'larla 2026'ya özel koreografi gösterisi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Togg Team Türkiye üyeleri, Ankara Sincan Park'ta düzenlenen etkinlikte 2026 yılına giriş için araçlarıyla görsel bir koreografi sergiledi. Elektrikli mobilite ve sürdürülebilir teknolojiyi desteklemek amacıyla gerçekleştirilen buluşmada renkli görüntüler oluştu.

Togg Team Türkiye üyeleri tarafından Togg'larla 2026 yazarak koreografi gösterisi yapıldı.

Togg Team Türkiye üyeleri, Ankara Sincan Park'ta düzenlenen buluşmada bir araya geldi. Elektrikli mobilite kültürünü güçlendirmek, sürdürülebilir teknoloji vizyonunu desteklemek ve yeni yıl coşkusunu paylaşmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte renkli görüntüler oluştu.

Etkinliğin en dikkat çekici anı ise Togg kullanıcılarının araçlarıyla gerçekleştirdiği 2026 yılına giriş koreografisi oldu. Araçların senkronize şekilde araçlarla önce 2025 yazıp ardından 2026 yazdı. Topluluk adına yapılan mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye'nin mobilite yolculuğunda birlikte attığımız her adım için teşekkür ederiz. Elektrikli mobilite, sürdürülebilir teknoloji ve akıllı ulaşım çözümleriyle daha temiz, daha yeşil ve daha güçlü bir geleceğe hep birlikte ilerliyoruz. Yeni yılda sadece yollarımız değil, dünyamız da aydınlık olsun Savaşların sona erdiği, barışın hüküm sürdüğü, çocukların güldüğü bir dünya diliyoruz. Sağlık, mutluluk ve güvenli sürüşlerle dolu bir yıl olsun. Mutlu Yıllar Togg Team Türkiye Ailesi." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Akaryakıt, sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV zammı belli oldu

Akaryakıt, sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV zammı belli oldu
Şeyma Subaşı, yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı

Havalimanında gözaltına alınan Şeyma Subaşı hakkında karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray MCT Technic'in yeni başantrenörü belli oldu

Galatasaray'ın yeni hocası belli oldu! 5 Ocak'ta göreve başlıyor
Eski milli futbolcu ve spor yazarı Gökmen Özdenak, hayatını kaybetti

Eski milli futbolcu ve Galatasaraylı efsane hayatını kaybetti
Yok böyle rekor! Altında bir yıllık kazanç dudak uçuklatıyor

Parasına buna yatıran ihya oldu! Tam 51 kez rekor kırdı
Elazığ'da 7 bin 500 yıllık taş mühür bulundu! Anlamı hayrete düşürdü

O ilimizde tam 7 bin 500 yıllık tarihi keşif! Anlamı hayrete düşürdü
Galatasaray MCT Technic'in yeni başantrenörü belli oldu

Galatasaray'ın yeni hocası belli oldu! 5 Ocak'ta göreve başlıyor
Ankaralı Necla'dan Trump'a babalık davası: Annem yasak ilişkiden hamile kaldığını anlattı

Ankaralı Necla'dan Trump'a babalık davası! Yasak ilişki iddiası
Tedesco, ''Kefilim'' dedi! Fenerbahçe'den transfer harekatı

Tedesco, ''Kefilim'' dedi, Dünyaca ünlü yıldız için harekete geçildi