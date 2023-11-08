Togg Erbil sokaklarında

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentinde sergilendi.

Türkiye yerli otomobili Togg, dünyanın dört bir yanında sergilenmeye devam ediyor. Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ömer Faruk Yıldırım başkanlığındaki heyet, Irak'ın Musul kentinden sonra Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) Erbil kentinde Togg'un T10X modelini tanıttı. Erbil Başkonsolosu Mevlüt Yakut'un da katıldığı etkinlik Erbil Başkonsolosu binasından başlayarak kentte tur atan Togg, daha sonra tarihi Erbil Kalesi'nde sergilendi.

Erbil Başkonsolosu Yakut yaptığı açıklamada, Türkiye'nin gurur kaynağı yerli aracın son yıllarda teknoloji alanında kat ettiği mesafenin en somut göstergesi olduğunu belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında ürettiğimiz bu teknolojiyi piyasaya sürmek bize gurur verdi. Türkiye son 10 yılda uluslararası otomotiv sanayiinde büyük yatırımlarla ileri bir aşamaya geldi" dedi.

Türkiye'nin Togg'u üretmesinin dünya otomotiv sanayisinde uluslararası bir aktör olarak yerini güçlendirdiğini kaydeden Yakut, "Togg'u sadece bir otomobil olarak görmemek lazım, Togg Türkiye'nin geleceğine doğru bir yatırım. Son yıllarda dünyada temiz ve çevre dostu teknoloji kullanmak ve enerji verimliği çok revaçta olan eğilimler, Togg bütün bunları karşılayan ve koşulları sağlayan bir araçtır" dedi.

Togg'u Erbil'de görmekten gurur duyduklarını ifade eden Yakut, "Erbil kadim medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir şehir. Burada kadim bir geçmişi hem de geleceği ve yenilikçiliği bir araya getirerek güzel bir sentez oluşturmaya çalıştık. Togg'u inşallah yakın bir gelecekte Erbil yollarında da görmek nasip olur. Çünkü bölge halkında Türkiye'ye büyük bir sempati var. Türk ürünlerine büyük bir güven ve rağbet var" dedi. - ERBİL