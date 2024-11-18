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Tofaş Şahin ile Trafikte Tehlikeli Drift

Tofaş Şahin ile Trafikte Tehlikeli Drift
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Elazığ'da bir sürücü Tofaş Şahin otomobiliyle akan trafikte ters yönde drift atarak tehlikeli anlar yaşattı. Olay cep telefonu kamerasına yansıdı.

Tofaş Şahin ile trafikte drift attı

ELAZIĞ - Elazığ'da Tofaş Şahin otomobiliyle akan trafikte ters yönde drift atan sürücü cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, merkeze bağlı Yıldızbağları Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, plakası öğrenilemeyen Tofaş Şahin marka otomobil, akan trafikte ters yönde drift atarak hem kendi hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı. Kendi ekseninde dönen otomobil bir süre sonra gözden kayboldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / NURSEL ŞENGEZER - Yerel
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