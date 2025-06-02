Tişört Tasarım Yarışması Sonuçları Açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen "Dilimizin Zenginlikleri Projesi" çerçevesinde lise kademesindeki öğrenciler arasında düzenlenen Tişört Tasarım Yarışması'nın sonuçları açıklandı.

Yarışma sürecinde, öğrenciler seçtikleri Yunus Emre metinlerinden ilhamla özgün tasarımlar ortaya koydu. İl genelindeki değerlendirmeler, İl Milli Eğitim Müdürlüğü İl Yürütme Komisyonu tarafından, projenin uygulama kılavuzunda belirtilen eser listesi doğrultusunda gerçekleştirilen Eser Değerlendirme Toplantısı ile tamamlandı. Yapılan değerlendirme sonucunda, özgünlük, anlam derinliği ve estetik açıdan öne çıkan üç tasarım belirlendi. Yarışmada birincilik ödülüne Atatürk Sağlık Meslek Lisesi 10/D sınıfı öğrencisi Sümeyye Mehir Düş layık görüldü. İkinciliği Dinar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12.'nci sınıf öğrencisi Nazlı Sude Eryeğit kazanırken, üçüncülük ödülü ise Yusuf Özer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9/E sınıfı öğrencisi Tuana Özkan'ın oldu. - AFYONKARAHİSAR