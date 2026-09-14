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Tır kazasında hayatını kaybeden gençler son yolculuğuna uğurlandı

Tır kazasında hayatını kaybeden gençler son yolculuğuna uğurlandı
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Bursa’nın Yenişehir ilçesinde motosikletin tır ile çarpışma sonucu hayatını kaybeden 2 genç, İnegöl ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde motosikletin tır ile çarpışma sonucu hayatını kaybeden 2 genç, İnegöl ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaza dün Yenişehir-İnegöl yolu Söylemiş Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Recep Ö. yönetimindeki tır seyir halindeki motosiklete çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklette bulunan Remzi Manavoğlu (18) ve Muhammed Yusuf Ezer ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, motosiklette bulunan Remzi Manavoğlu ve Muhammed Yusuf Ezer'in hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri kazayla ilgili çalışma yaptı. Hayatını kaybeden 2 kişinin cenazeleri, incelemelerin tamamlanmasının ardından morga kaldırıldı. Gençlerin cenazeleri daha sonra ailelerine teslim edildi.

Muhammed Yusuf Ezer'in cenazesi Yeni Mahalle Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Kent mezarlığında toprağa verildi. Remzi Manavoğlu'nun cenazesi ise Ortaköy Mahallesi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Ortaköy mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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