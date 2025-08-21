Tıp Fakültesi binasıyla Ağrı sağlıkta bölgesel güç kazanacak

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde yapımı süren Tıp Fakültesi binası açılışa hazırlanıyor. Yeni bina, sağlık eğitiminde altyapıyı güçlendirirken kentte sağlık hizmetlerinde de önemli bir gelişme sağlayacak.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde yapımı süren Tıp Fakültesi dekanlık ve morfoloji binasında çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi. 2022 yılında ihalesi yapılan binanın 2025 yılının sonuna kadar teslim edilmesi planlanıyor. Yeni bina, kentte sağlık alanında önemli bir dönüm noktası olacak.

Şu anda öğrenciler, eğitimlerini Eczacılık ve Fen Edebiyat Fakülteleri laboratuvarlarında ve Atatürk Üniversitesi'nde sürdürürken, yeni binanın hizmete girmesiyle kendi fakültelerinin amfi ve laboratuvarlarında çok daha donanımlı bir eğitim alabilecekler. 12 bin metrekare kapalı alana sahip olacak fakülte binasında 100 öğretim üyesi odası, 20 idari ofis, 28 laboratuvar, 4 amfi, 32 sınıf, 200 kişilik kütüphane ve büyük bir konferans salonu bulunacak. Fakülte tamamlandığında, klinik araştırmalar dışındaki tüm eğitim ve öğretim faaliyetlerini karşılayabilecek kapasiteye ulaşacak. Bu sayede Ağrı'da sağlık eğitiminde kalite ve altyapı önemli ölçüde güçlenecek. Diş Hekimliği Fakültesi'ni de açmayı planlayan Ağrı İbrahim Çeçen üniversitesi, bu adımla birlikte Ağrı'da sağlık alanındaki hizmet yelpazesini genişleterek halkın diş sağlığı hizmetlerinede erişimini kolaylaştıracak.

"Üçüncü mezunlarımızı vermeye hazırlanıyoruz"

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin, fakültenin üniversitenin lokomotifi olduğunu belirterek, "Ağrı Tıp Fakültesi şu anda üçüncü mezunlarını vermeye hazırlanıyor. Öğrencilerimiz eğitimlerini Atatürk Üniversitesi ve üniversitemizin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürdürüyor. Bu kapsamda şimdiye kadar iki mezun verdik, önümüzdeki dönemde ise üçüncü mezunlarımızı vereceğiz" ifadelerine yer verdi.

"Yeni binamız eğitim kapasitesini artıracak"

Rektör Gülçin, Tıp Fakültesi binasının 200 kişilik bir kütüphaneye de sahip olacağını vurgulayarak, "Şu anda içinde bulunduğumuz bina, dekanlık ve morfoloji binası olarak geçiyor. Binamız 12 bin metrekare kapalı alan üzerine kuruluyor. Faaliyete geçtiğinde 100 öğretim üyesi odası, 20 dekanlık ve idari oda bulunacak. Fakülte morfoloji binası iki dekanlık katı olacak şekilde yapıldı ancak tamamı Tıp Fakültesine tahsis edilecek. Bununla beraber 16 öğrenci laboratuvarımız mevcut. Bu laboratuvarlar son derece donanımlı ve modern şekilde tasarlandı. Ayrıca 12 araştırma laboratuvarımız da yine son model cihazlarla donatılmış olarak teslim alınacak. Yani toplamda 28 laboratuvar bulunacak. Bunların dışında 100'er kişilik kapasiteye sahip 4 amfi yer alıyor. Bununla birlikte öğrencilerimizin eğitim-öğretimi için farklı büyüklüklerde 32 sınıf hazırlandı. Ayrıca fakültemizde konferans ve kongreler için kapsamlı, büyük bir konferans salonu mevcut olacak. Tıp fakültesi olmamıza rağmen kütüphane imkanlarımızın da güçlü olması gerekiyor. Bu amaçla 200 kişilik bir kütüphane de binamızda yer alacak. Binamız hizmete girdiğinde tıp fakültemizin klinik araştırmalar dışındaki tüm eğitim-öğretim faaliyetlerini karşılayabilecek kapasiteye ulaşacağız" dedi.

"Diş Hekimliği Fakültesi'ni açmayı hedefliyoruz"

Tıp Fakültesi binasının tamamlanmasının ardından Diş Hekimliği Fakültesi için de çalışmalara başlanacağının müjdesini veren Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin, "Bu sene biraz geç kaldık ama önümüzdeki yıl Diş Hekimliği Fakültesini de açıyoruz. YÖK, öğrenci kontenjanını onayladı. 2025-2026 eğitim-öğretim yılında Tıp Fakültesi'nin yanında Diş Hekimliği Fakültemiz de öğrenci alacak. Böylece Ağrı halkına diş hekimliği alanında da hizmet vermeye başlayacağız" şeklinden konuştu.

"Ağrı sağlıkta bölgesel bir merkez olacak"

Ağrı'nın sağlık alanında önemli bir adım atacağını söyleyen Rektör Gülçin, "Üniversitemizin imkanları, altyapısı ve özellikle sağlık alanındaki yatırımları konusunda doğru bilgileri halkımızla paylaşmaya devam edeceğiz. Rektörlük dönemimiz boyunca araştırma hastanesi, tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültesi en büyük önceliklerimiz olacaktır. Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde Ağrı halkı, tam donanımlı bir araştırma hastanesi ile diş hekimliği fakültesine kavuşacaktır. Bu gelişmelerle birlikte Ağrı, sağlıkta bölgesel bir merkez olma yolunda önemli bir adım atmış olacak. Şu anda mevcut öğretim üyelerimiz arasında çok ciddi projeler üreten hocalarımız var. Örneğin TÜSEP kapsamında 'diyabetli hastalarda yara koruyucu ve yara iyileştirici yüzey oluşturmak' amaçlı bir projemize 3 milyon lira destek sağlandı. Daha önce de aldığımız bu tür desteklerin devamını yakın gelecekte de almayı umuyoruz. Bu projeler, araştırma altyapısının olgunlaştırılması açısından son derece önemlidir" diyerek araştırma ve eğitim kapasitesinin artırılmasının önemine dikkat çekti.

Ağrı İbrahim Çeçen üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinden Malik İbrahim, tıp fakültesi binasıyla eğitimlerinde kalitenin artacağını vurgulayarak, "Şu an eğitimimizi diğer fakültelerden destek alarak sürdürüyoruz. Kendi fakültemize geçtiğimizde çok daha verimli ve donanımlı bir eğitim alacağımıza inanıyorum. Fakültemize ait binanın tamamlanmasıyla ileri düzey laboratuvarlarda ve amfilerde eğitim göreceğiz. Klinik dönemler için ayrı alanlarımız olması derslerimizin verimliliğini artıracak ve hastaneye yakın fakültemiz uygulamalı eğitim açısından büyük avantaj sağlayacak" dedi. - AĞRI