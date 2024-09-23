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TİKA, Moğolistan'da Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Eğitim Salonunu Modern Ekipmanlarla Donattı

TİKA, Moğolistan'da Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Eğitim Salonunu Modern Ekipmanlarla Donattı
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Moğolistan Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü'nün eğitim salonunu modern ekipmanlarla donatarak kamu hizmetlerinin verimliliğine katkıda bulundu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Moğolistan'da kamu hizmetlerinin verimliliğinin artırılmasına katkı sağlamak amacıyla Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğünün eğitim salonunu modern ekipmanlarla donattı.

Moğolistan Sosyal Sigorta Genel Müdürlüğü yaklaşık bin 500 çalışanı ile ülke genelinde sosyal sigorta sistemine kayıtların artırılması, sosyal sigorta ödemelerine ilişkin raporların denetlenmesi, hesaplanması, emeklilik maaşının bağlanması, tazminat ödenmesi gibi faaliyetlerin yürütülmesinde sorumlu olan Moğolistan Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı bir kamu kurumu olarak hizmet veriyor.

TİKA Moğolistan'da kamu hizmetlerinde verimliliğin ve etkinliğin artırılmasına katkı sağlamak amacıyla Sosyal Sigorta Genel Müdürlüğünün eğitim salonunu modern ekipmanlarla donattı.

Eğitim salonunun açılış törenine T.C Ulanbator Büyükelçisi Zafer Ateş, TİKA Orta Asya ve Kafkaslar Daire Başkanı Dr. Ali Özgün Öztürk, Moğolistan Milletvekili Prof. Dr. Zuifikar Sarkıt ve Sosyal Sigorta Kurumlarının yöneticileri ile personelleri katıldı.

Açılış töreninde konuşan Öztürk, "Projemiz ile donatılan eğitim salonunda kamu personellerine verilen hizmet içi eğitimlerin yanı sıra işletme sahiplerine de eğitim verilmesi ülkenizin kalkınmasına dolaylı olarak katkı sağladığı kanaatindeyiz. Proje ile birçok sosyal sigorta müfettişlerinizin kapasitesinin geliştirilmesine yönelik eğitim programlarının verimliliği ve etkinliğinin arttığına inanıyorum." dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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