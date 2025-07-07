TİKA'dan Kazakistan'daki Engelli Rehabilitasyon Merkezine Destek

Türk İş birliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kazakistan'ın batısında yer alan Aktau şehrinde faaliyet gösteren Engelli Rehabilitasyon Merkezine özel donanımlı bir engelli taşıma aracı desteğinde bulundu.

2019 yılında kurulan ve geçtiğimiz yıl TİKA desteğiyle bünyesinde 'Sosyal Adaptasyon Eğitim Merkezi' hayata geçirilen Engelli Rehabilitasyon Merkezi, omurga ve omurilik yaralanması bulunan, tekerlekli sandalye kullanan bireylerin sosyal uyum ve rehabilitasyonuna katkı sunmaya devam ediyor. Merkez, bireylerin kişisel ve öz bakım becerilerini geliştirmeyi, günlük yaşama aktif katılımlarını teşvik etmeyi ve toplumsal entegrasyonlarını desteklemeyi hedefliyor.

TİKA'nın desteğiyle bölgedeki yetersiz sosyal ve ulaşım altyapısı nedeniyle sağlık, eğitim ve sosyal faaliyetlere erişimde büyük zorluklar yaşayan engelli bireylerin hareketliliğini artırmak üzere rampa sistemine ve özel donanımlara sahip bir engelli taşıma aracı temin edildi.

Araç teslim töreni, Türkiye Cumhuriyeti Aktau Başkonsolosu Sabri Alptekin, Mangistau Bölge Valisi Nurdaulet Kılıbay, Aktau Şehir Valisi Abilkair Baypakov ve TİKA Astana Koordinatörü Fuat Erdoğmuş'un katılımıyla gerçekleştirildi. Törende konuşan Başkonsolos Alptekin, Türkiye'nin Kazakistan ile dostane ilişkilerine vurgu yaparak, "İnsana dokunan, hayatı kolaylaştıran projeler bizim için ayrı bir anlam taşıyor. Bu araç sayesinde Aktau'daki engelli bireyler sosyal hayata daha kolay katılabilecek, eğitim ve sağlık hizmetlerine daha rahat erişebilecek" dedi.

TİKA Astana Koordinatörü Erdoğmuş ise, geçtiğimiz yıl başlatılan Sosyal Adaptasyon Eğitim Merkezi desteğiyle başlayan iş birliğinin, sağlanan araç desteğiyle daha da güçlendiğini belirtti. Erdoğmuş, engelli bireylerin yalnızca rehabilitasyon değil, bağımsız yaşam, sosyal katılım ve ayrımcılıkla mücadele alanlarında da desteklenmesinin hedeflendiğini ifade etti.

Proje kapsamında temin edilen taşıma aracı, engelli bireylerin merkezden çeşitli sağlık kuruluşlarına, eğitim alanlarına ve sosyal etkinliklere güvenli ve erişilebilir bir şekilde taşınmasına imkan sağlayacak. TİKA, Kazakistan'da engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik projelerine önümüzdeki dönemde de devam etmeyi planlıyor. - ANKARA