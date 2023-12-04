THY Uçağındaki Motor Arızası Nedeniyle Tayland'da Mahsur Kalan Kafile

Diyarbakır'dan Tayland'a 26 Kasım tarihinde bir tur şirketiyle Türk Hava Yolları (THY) firmasının TK-173 sefer sayılı uçağıyla giden, aralarında profesörlerin de bulunduğu kafile, aynı sefer sayılı uçağın 'motor arızası' nedeniyle 3 gündür Phuket şehrinde mahsur kaldı.

Diyarbakır'da görev yapan Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Bölümü Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nizamettin Toprak ile aralarında eşi ve akrabalarının bulunduğu kafile, 26 Kasım tarihinde Türk Hava Yolları uçağıyla İstanbul aktarmalı Tayland'a gitti. 6 günlük Tayland gezisinin ardından 1 Aralık tarihinde geri dönmek için bindikleri uçak kabusu oldu.

TK-173 sefer sayılı uçağın motor kısmında arızanın çıktığı gerekçesiyle, iddiaya göre business class bölümünde yabancı yolcular ile normal uçuş yapan yolcular ayrıldı. Normal uçuş gerçekleştiren vatandaşlar 2 saat uçakta bekletildikten sonra 7 saat ise Phuket Uluslararası Havalimanı'nda mağdur edildi.

Şehirdeki farklı otellere yerleştirilen kafile içerisindeki mağdurlardan Prof. Dr. Nizamettin Toprak, 3 gündür THY yetkililerinden hiçbir şekilde bilgilendirilme yapılmadığını belirtti.

"Zaten gidiş günümüz çok felaket bir gündü"

Mağduriyetini dile getiren Toprak, "Eşim, ben ve diğer iki çift arkadaş ile Prontotour firmasıyla 26 Kasım tarihinde Diyarbakır'dan İstanbul aktarmalı Türk Hava Yolları (THY) firmasının TK-173 sefer sayılı uçağıyla Tayland'ın Phuket şehrine uçuş yaptık. Uçakta yaklaşık 280 kişi bulunuyorduk. 6 günlük tatilimizi Phuket şehrinde bitirdik. Tam dönüş yolunda cumartesi günü 22.45'te uçağımızın hareket etmesi gerekiyordu. Ama uçağın motor kısmındaki arızadan dolayı 3 gündür burada mahsur kalmışız. Türk Hava Yolları yetkililerinden herhangi biriyle şu ana kadar görüşmedik ve herhangi bir bilgilendirme mesajı bize gelmedi. Zaten gidiş günümüz çok felaket bir gündü. Saat 22.45'teki uçağa 22.00'da alındık. 2 saatten fazla uçakta bekletildik. En sonda bize uçağın arızalandığını ve dışarı çıkarılmamız istendi. Bu defa 7 saat havaalanı içerisinde bekletildik" dedi.

"Ben kendi paramla bile asla böyle otelde kalmazdım"

THY'nin kendilerini ilk önce konforlu otele daha sonra "pahalı" diye kötü otele yerleştirdiğini ifade eden Toprak, "Bunun yanında yolcuların en çok zoruna giden konu business class bölümünde özellikle yabancı yolcuları bizden ayırdılar. Onları yarım saat içerisinde otele gönderdiler ama biz havalimanında 7 saat kaldık. Onları muhtemelen bir şekilde belki göndermişlerdir. Biz 3 gündür hala beklemedeyiz. 2 otel değiştirdik. İlk geceki otel biraz pahalıydı diye sonrasında bizi sıradan bir otele gönderdiler. Gerçekten oteller çok kötü. Kendi paramla bile asla böyle otelde kalmazdım" ifadelerinde bulundu.

"Beni arayan onlarca hastam var"

Sadece kendilerinin mağdur olmadığını aynı zamanda hastalarının da mağdur olduğunu söyleyen Toprak, "Ben normalde pazartesi günü sabah işimin başında olmam lazımdı. 5 günlük iznim 9 güne çıktı. Beni arayan onlarca hastam var. Bu durumda hastalarımın muayenesi gecikmiş oldu. Bu hastalarım Bitlis'ten, Hakkari'den, Şanlıurfa'dan gelmektedir. Benim yanımda hastalarım da mağdur oldu. Hanımım da aynı zamanda profesör. Onun da dersleri var. Bu durumda bizimle birlikte birçok hasta ve öğrenci mağdur edilmiş bulunmaktadır. Eğer bir arıza varsa konuyla ilgili bir uzmanın çözmesi gerekiyor. Ama 3 gün süren bir uçak arızası için yeni bir uçağın şimdiye kadar gönderilmiş olması gerekiyordu. Uluslararası kurallar da böyle. Yani bence bir yönetim sorunu var" diye konuştu.

"Bir telefon dahi açan olmadı"

"Kendi imkanlarımızla araştırdık Phuket'ten Türkiye'ye başka uçak yok" diyen Toprak, şunları kaydetti:

"Türk Hava Yolları'nın bu kadar imkanı varken bize bir mesaj dahi gelmedi. THY'den herhangi bir kişi bırakın fiziki olarak bizimle konuşmayı bir telefon bile açan olmadı. Birçok şeyi burada kendi başımıza hallediyoruz. Mesela bugün saat 7 buçukta otobüs gelip bizi götürecekti. Şu anda saat 8'e geliyor. Ama ne gelen ne de giden var." - DİYARBAKIR