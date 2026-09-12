THY uçağına Bakan Uraloğlu’nun doğduğu ilçenin adı verildi

Türk Hava Yollarının (THY) uçak isimlendirme geleneğinde Trabzon'un ilçelerinden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun doğduğu Düzköy ilçesi de yer aldı.

THY filosunda daha önce Türkiye'nin çeşitli illeri ve ilçelerinin isimleri kullanılırken, Trabzon'un adı da uçaklardan birine verilmişti. Trabzon'un ilçelerinden Maçka ve Akçaabat da geçmiş yıllarda THY uçaklarına verilen isimler arasında yer aldı. THY'nin filosuna 2019'da katılan Boeing 787-9 Dreamliner uçaklarından birine Maçka adı verilmişti. Uçak, ilk uçuşunu İstanbul-Trabzon arasında gerçekleştirmişti. Şimdi ise Trabzon'un ilçelerinden Düzköy'ün adı THY uçağına verildi. Böylece Trabzon, Maçka ve Akçaabat'ın ardından Düzköy adı da THY'nin uçuş ağıyla Türkiye'nin yanı sıra uluslararası hatlarda görülebilecek.

THY'nin uçaklarına şehir, ilçe ve Türkiye'nin önemli tarihi ve turistik noktalarının isimlerinin verilmesi uzun yıllardır sürdürülen bir uygulama olarak öne çıkıyor. Uçak isimlerinde Türkiye'nin farklı illeri ve ilçelerinin yanı sıra tarihi ve turistik bölgelerin adları da kullanılıyor. Düzköy isminin THY uçağına verilmesiyle Trabzon'un ilçesinin adı da şirketin uluslararası uçuş ağı üzerinden dünyanın farklı noktalarına taşınmış olacak. Türk Hava Yolları, Türkiye'nin en büyük markalarından biri olmasının yanı sıra dünyanın çok sayıda ülkesine uçuş gerçekleştiriyor.

Şirket ayrıca uluslararası marka çalışmalarını havacılığın dışında da sürdürüyor. THY, 2027-2028 sezonundan itibaren İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un forma göğüs sponsoru olacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı