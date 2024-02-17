TGK 27. Başkanlar Kurulu Bilecik'te Gerçekleştirildi

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu TGK 27. Başkanlar Kurulu toplantısı geniş bir katılımla Bilecik'te gerçekleştirildi.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapılan toplantıya, Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Kütahya Valisi Musa Işın, Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Cavit Erkılınç, İletişim ve Medya Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü İdris Kardaş, İller Bankası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Selim Yağcı, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Nuri Kolaylı, Bilecik İletişim ve Medya Derneği Başkanı Mehmet Ergün, gazeteciler cemiyetlerinin başkanları ve temsilcileri katıldı.

Çok sayıda kentten gazetecinin de katıldığı toplantının açılış konuşmasını yapan Bilecik İletişim ve Medya Derneği Başkanı Mehmet Ergün, "Bugün kuruluşun ve kurtuluşun şehri Bilecik'imizde sizleri ağırlamaktan memnuniyet duyduğum TGK ailesinin değerli üyeleri hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizleri Bilecik'te ağırlamanın memnuniyetini yaşıyoruz. İnşallah bir kusurumuz olmaz. Çok değerli konuşmacılarımız ve yoğun bir programımız var. Ben katılımlarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Basınının sorunları ile çözüm önerileri konusunda her türlü detayın masaya yatırıldığı etkinlikte Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Cavit Erkılınç, "Basanla basmayanın, satanla satmayanın, personel çalıştıranla çalıştırmayanı, maaş ödeyenle, ödemeyen, okunanla okunmayanı habercilik yapanla yapmayanı Allah'ın izniyle ayıracağız birbirinden" dedi.

Erkılınç, merak edilen bir çok konuya açıklık getirdi.

İletişim ve Medya Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü İdris Kardaş, "Bu mücadeleyi yapmamız için yerelden kaynaktan beslenen bilgiye, doğru bilgiye çok ihtiyacımız var. Bu bağlamda da sizlerin rolü çok değerli" dedi.

Kardaş, sosyal medyanın kontrolsüz bir şekilde maalesef bütün dünyanın da sorun yaşadığı bir şekilde ilerlediğinin altını çizdi.

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Nuri Kolaylı, "Sayın Kütahya Valimiz Musa Işın ile güzel bir anımız oldu. İnşallah bundan sonraki Başkanlar Kurulunu Kütahya'da yapacağız. Son olarak Kilis'te bir araya gelmiştik. Kilis'ten sonra tekrar bir arada olmaktan gerçekten mutluyum. Araya pandemi girdi, bir sürü şeyler girdi. Ama işte yine bir aradayız. Yirmi yedinci kez toplandık" dedi.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, "Allah herkese Bilecik'e hizmet etmeyi nasip etmez" diyerek, Bilecik'in nüfusunun küçük olmasına rağmen sanayi, tarım ve tarih anlamındaki büyüklüğüne dikkati çekti.

Kütahya Valisi Musa Işın da, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Ağrı'da görevli olduğunu ve o akşam TGK Genel Kurulu'nun Ağrı'da yaşadıkları süreci detaylı olarak anlattı. - BİLECİK