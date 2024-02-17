Üye Girişi
Haberler

TGK 27. Başkanlar Kurulu Bilecik'te Gerçekleştirildi

Güncelleme:

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu TGK 27. Başkanlar Kurulu toplantısı Bilecik'te geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Toplantıda basının sorunları ve çözüm önerileri masaya yatırıldı.

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu TGK 27. Başkanlar Kurulu toplantısı geniş bir katılımla Bilecik'te gerçekleştirildi.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapılan toplantıya, Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Kütahya Valisi Musa Işın, Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Cavit Erkılınç, İletişim ve Medya Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü İdris Kardaş, İller Bankası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Selim Yağcı, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Nuri Kolaylı, Bilecik İletişim ve Medya Derneği Başkanı Mehmet Ergün, gazeteciler cemiyetlerinin başkanları ve temsilcileri katıldı.

Çok sayıda kentten gazetecinin de katıldığı toplantının açılış konuşmasını yapan Bilecik İletişim ve Medya Derneği Başkanı Mehmet Ergün, "Bugün kuruluşun ve kurtuluşun şehri Bilecik'imizde sizleri ağırlamaktan memnuniyet duyduğum TGK ailesinin değerli üyeleri hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizleri Bilecik'te ağırlamanın memnuniyetini yaşıyoruz. İnşallah bir kusurumuz olmaz. Çok değerli konuşmacılarımız ve yoğun bir programımız var. Ben katılımlarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Basınının sorunları ile çözüm önerileri konusunda her türlü detayın masaya yatırıldığı etkinlikte Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Cavit Erkılınç, "Basanla basmayanın, satanla satmayanın, personel çalıştıranla çalıştırmayanı, maaş ödeyenle, ödemeyen, okunanla okunmayanı habercilik yapanla yapmayanı Allah'ın izniyle ayıracağız birbirinden" dedi.

Erkılınç, merak edilen bir çok konuya açıklık getirdi.

İletişim ve Medya Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü İdris Kardaş, "Bu mücadeleyi yapmamız için yerelden kaynaktan beslenen bilgiye, doğru bilgiye çok ihtiyacımız var. Bu bağlamda da sizlerin rolü çok değerli" dedi.

Kardaş, sosyal medyanın kontrolsüz bir şekilde maalesef bütün dünyanın da sorun yaşadığı bir şekilde ilerlediğinin altını çizdi.

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Nuri Kolaylı, "Sayın Kütahya Valimiz Musa Işın ile güzel bir anımız oldu. İnşallah bundan sonraki Başkanlar Kurulunu Kütahya'da yapacağız. Son olarak Kilis'te bir araya gelmiştik. Kilis'ten sonra tekrar bir arada olmaktan gerçekten mutluyum. Araya pandemi girdi, bir sürü şeyler girdi. Ama işte yine bir aradayız. Yirmi yedinci kez toplandık" dedi.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, "Allah herkese Bilecik'e hizmet etmeyi nasip etmez" diyerek, Bilecik'in nüfusunun küçük olmasına rağmen sanayi, tarım ve tarih anlamındaki büyüklüğüne dikkati çekti.

Kütahya Valisi Musa Işın da, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Ağrı'da görevli olduğunu ve o akşam TGK Genel Kurulu'nun Ağrı'da yaşadıkları süreci detaylı olarak anlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Türkiye Bilecik Medya Yerel Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK 2024? Bayram ikramiyesi hangi tarihte ödenecek? Karşıyaka - Batman Petrol maçı hangi kanalda, saat kaçta? Karşıyaka - Batman Petrol maçı nereden izlenir? Bugün dünya kediler günü mü? 17 Şubat Cumartesi dünya kediler günü mü, değil mi? Dünya kediler günü ne zaman? TUZLASPOR – BOLUSPOR CANLI: Tuzlaspor – Boluspor maçı nereden, nasıl izlenir? Tuzlaspor Boluspor canlı yayın linki! ANTALYASPOR – İSTANBULSPOR CANLI: Antalyaspor – İstanbulspor maçı nereden, nasıl izlenir? Antalyaspor İstanbulspor canlı yayın linki! Beyoğlu Yeni Çarşı - Bucaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Beyoğlu Yeni Çarşı - Bucaspor maçı nereden izlenir? Tuzlaspor - Boluspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Tuzlaspor - Boluspor maçı nereden izlenir? Antalyaspor - İstanbulspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Antalyaspor - İstanbulspor maçı nereden izlenir? Yarın Yokmuş Gibi dizisi hangi kanalda? Yarın Yokmuş Gibi dizisi nerede, hangi platformda? BORSA HARAM MI? (VİDEO) Diyanete göre borsada hisse alım-satımı, kripto para caiz midir, mekruh mudur? CUMARTESİ NOTER AÇIK MI? Noterler cumartesi çalışıyor mu, kaça kadar açık? Noter çalışma saatleri 2024! Niğde belediye başkanı hangi partiden? Niğde belediye başkanı kim, hangi partiden seçilmiştir? ATM'den kaç TL nakit çekiliyor? ATM nakit çekme limiti ne kadar, kaç TL'ye yükseltildi? LİMAK ÇİMENTO HALKA ARZ: Limak Çimento halka arz ne zaman, katılım endeksine uygun mu? SORA NEDİR? YAPAY ZEKA SORA NE İŞE YARAR? Yapay zeka uygulaması sora nasıl kullanılır?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title