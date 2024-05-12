Kilis'te terörist saldırıda hayatını kaybeden anneler, Anneler Günü'nde anıldı

Kilis'te 2016 yılında teröristlerin attığı roketli saldırıda hayatını kaybeden, 3 çocuk annesi Sıdıka Mavzer, anneler gününde çocukları tarafından dualarla anıldı.

7 Mart 2016 yılında teröristlerce Suriye tarafından Kilis'e düzenlenen roketli saldırıda hayatını kaybeden 54 yaşındaki Sıdıka Mavzar, Anneler Günü'nde anıldı.

"İlk patlamada ev yerinden oynadı"

Mavzar'ın geride bıraktığı üç çocuğu annelerini kaybetmenin derin acısını yaşarken, bu zorlu süreçte diğer noktalara düşen roketlerin hedefi olarak hayatını kaybeden Sıdıka Mavzar'ın eşi, olayı ilk günkü gibi hatırladıklarının söyleyen Şehit eşi Yaşar Mavzer, " Bizim o güne kadar çok güzel hayatımız vardı. Çok şükür yıkılmadık yani rabbim veriyor canimizi rabbimde alıyor buna şükretmek lazım. Bunun acısı hala kalbimizde. İlk patlama çok şiddetliydi. Ev yerinden oynadı ve camların hepsi kırıldı. Evde iki demir kapı vardı ve onlara isabet eden şarapnel parçalarından dolayı süzek gibi olmuştu. Eşimde şarapnel parçalarının hedefi olarak orada yere düşmüştü. Eşim orada vefat etmişti ama ben hemen aldım hastaneye götürdüm" dedi.

"Bir günde 8 Katyuşa roketi düştü, evler delik deşik oldu"

Bir günde Suriye'den atılan 8 Katyuşa roketinin hep aynı noktalara düştüğünü ve büyük yıkım yaptığını söyleyen Yaşar Mavzer, " Bir günde Suriye'den atılan 8 Katyuşa roketinin aynı noktalara düştüğünü söyleyen Mavzer, "Bu bölgeye düşen 8 roket 2 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Evler birbirlerine çok yakın olduğu için ilk bu bölgeye düşen rokette etraftaki evler hep delik deşik oldu. Sesi duyar duymaz hemen eşime doğru gittim ama göğüs kısmından şarapnel parçaları yaralamıştı ve eşim orada vefat etti. Hastaneye götürdük ama maalesef yapılacak bir şey kalmamıştı" şeklinde konuştu.

"Eşim Rabbim'in huzuruna şehit olarak gitti"

Roketlerinin hedefi olan 3 çocuk annesinin şehit olduğu için çok gururlu olduğunu söyleyen Mavzer, "Benim en sevindiğim konu eşim, rabbimin huzuruna şehit olarak gitti yarın bize himmet edecek orada en sevindiğim konu bu. Ben ne kadarda kinci bir evlilik yapsam da, insanın ilk saygısı ilk göz ağrısı çok farklı bir şeydir. Anneler günü ve kadınlar günü olunca içimde bir burukluk yaşıyorum. Annem olmadığı için gözüm hep arkada kalıyor. Anne diyebileceğim insan çok ama öz annen gibi seni büyüten gibi olmuyor. Dünya kadınlar günü Anneler Günü herkese hayırlı sağlıklı mutlu günler versin isterim. Ben isterim ki çocuklar annesiz kalmasın. Allah'ım hiçbir ülkeyi vatani bayrak ezansız koymasın" ifadelerine yer verdi.

Evlerinin yanına düşen roket sonucu annesinin hayatını kaybettiğini belirten Fevziye Büyükyolaçan, "Annem burada olsaydı çok mutlu olurdum. Onu öperdim, koklardım ve saatlerce sarılırdım. Elimizden gelen hiçbir şey yok bizim de kaderimizde bu varmış. Allah'ım kimseyi annesiz ve babasız koymasın" diye konuştu.

Ne olmuştu

Olay 07. Mart 2016 tarihinde Suriye'den ateşlenen roketler, Kilis sınırında 4 farklı bölgeye düştü. Peş peşe düşen roket mermileri nedeniyle vatandaşlar büyük panik yaşarken, olay yerine çok sayıda polis arama kurtarma ekipleri, AFAD ekipleri sevk edildi. İlk roketin düştüğü yerde 54 yaşındaki Sıdıka Mavzer hayatını kaybetti. 4'üncü roket ise araçta siyer halinde olan içerisinde U.Ö. ile M.Ö.'nın bulunduğu otomobilin yanına düştü. Ağır yaralanan iki çocuk Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı yapılan bütün müdahalelere rağmen M.Ö. hayatını kaybederken, U.Ö.'nin ise durumunun ciddiyetini koruduğu bildirilmişti. - KİLİS