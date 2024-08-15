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Teröre verilen ilk şehit Süleyman Aydın, kabri başında anıldı

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PKK'nın 40 yıl önce ilk şehit ettiği Komando Er Süleyman Aydın, Erzincan'ın Mertekli Mahallesi'ndeki mezarı başında dualarla anıldı. Aydın'ın ağabeyi Cemal Aydın, şehidin mezarını ziyaret ederek dualar etti.

Pkk'nın 40 yıl önce ilk şehit ettiği Mehmetçik olan Komando Er Süleyman Aydın, Erzincan'ın Mertekli Mahallesi'ndeki mezarı başında dualarla anıldı.

Siirt'in Eruh ilçesinde 15 Ağustos 1984'te terör örgütü PKK'nın düzenlediği ilk silahlı saldırıda şehit düşen Jandarma Komando Er Süleyman Aydın, Erzincan'ın Mertekli köyündeki mezarı başında anıldı.

PKK'nın terör eylemlerini başlattığı ilk eylem olan Eruh baskınında şehit düşen Jandarma Komando Er Süleyman Aydın'ın kabristanı Erzincan'a yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Mertekli Mahallesi'nde bulunuyor.

Yurt dışında yaşayan şehidin 82 yaşındaki ağabeyi Cemal Aydın, şehadet yıl dönümünde Erzincan'a gelerek şehidin mezarını ziyaret ederek dualar etti.

Cemal Aydın, "1984 yılında yaşanan hain terör saldırısında kardeşim Süleyman Aydın'ı şehit verdik. Türkiye tarihine teröre ilk verdiğimiz şehit asker olarak geçti. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhları şad mekanları cennet olsun" dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Süleyman Aydın erzincan Komando PKK Terör Yerel Haberler

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