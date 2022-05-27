Tepebaşı'nda Öğretmen Adayları Doğa Stajı Programını Tamamladı - Haberler

Tepebaşı Belediyesi ile Sakin Okul Eğitim Kültür ve Sanat Derneği iş birliğinde hayata geçirilen Yeryüzü Ekoloji Okulu'nda düzenlenen Doğa Stajı Programına katılan 50 öğretmen adayı katılım belgelerini aldı.

Tepebaşı Belediyesi'nin, Sakin Okul Eğitim Kültür ve Sanat Derneği ile hayata geçirdiği Yeryüzü Ekoloji Okulu Projesi, kentte yaşayan insanlar ve özellikle çocuklar için deney, gözlem ve eğitim alanları sunmayı sürdürüyor.

Bu kapsamda düzenlenen ve Anadolu Üniversitesi Okul Öncesi ve Sınıf Öğretmenliği öğrencisi 50 öğretmen adayının, Yeryüzü Ekoloji Okulunda 11 farklı atölye çalışması düzenlediği Doğa Stajı tamamlandı. Program kapsamında 50 öğretmen adayı, çocuklar ile Sakin Okul Derneği gönüllü eğitmenlerinin vermiş olduğu atölye çalışmalarında buluştu. Öğrenciler, atölye çalışmalarında edindikleri bilgileri 4'erli gruplar halinde Yeryüzü Ekoloji Okulu'nda ve 23 Nisan Çocuk Sanat Merkezi'nde uygulama imkanı da buldu.

"STAJ SÜRECİNDE DERSİNE VERİMLİ ŞEKİLDE ÇALIŞAN ÖĞRETMEN ADAYLARIMIZI KUTLUYORUM"

Öğretmen adaylarına Doğa Stajı katılım belgesi ve üniversite öğrencilerine atölye kolaylaştırıcılığı yapan eğitmenlere de Doğa Stajı teşekkür belgesi takdim töreni düzenlendi. Törene Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Sakin Okul Eğitim Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Ferhat Taşdelen, eğitmenler, dernek yönetimi ve programa katılan 50 öğretmen adayı katıldı. Burada bir konuşma yapan Taşdelen, "Biz 40 yıl önce, öğretmenlerin staj uygulamasında sınıfta en arkada oturur dersi dinlerdik. Şu anda da aynı uygulama var. Biz aslında bu uygulamayı yıktık diyebilirim. 3 ayda güzel bir doğa stajı geçirdik. Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç'a çok teşekkür ediyorum. Staj sürecinde dersine verimli şekilde çalışan öğretmen adaylarımızı kutluyorum. Bu çalışmalarımızı ilerleyen dönemde artırarak devam ettireceğiz" diye konuştu.

"ÖĞRENMENİN EN İYİ YOLU, TEORİ İLE PRATİĞİ BİRLEŞTİRMEKTİR"

Başkan Ataç da programa katılan öğrencileri tebrik ederken, "Öğrenmenin en iyi yolu, teori ile pratiği birleştirmektir. Bugün gerçekleştirdiğimiz bu tören de tamamen bu birleşme ile ilgili. Şu anda bulunduğumuz Yeryüzü Ekoloji Okulu da Türkiye'de çok nadir bir proje. Sakin Okul Derneğimiz ile bu çalışmayı yaptık, ekoloji ve doğaya verdiğimiz önem çok büyük. Bugün sertifika alan genç öğretmen adaylarımızı kutluyorum" sözlerini kullandı.

Tören, öğrencilere katılım belgesi, programa destek olan Dilruba Kürüm Yapıcıoğlu, Aysel Demiroğlu, Muammer Kalkan ve Özlem Yılmazyaşar'a ve eğitmenlere teşekkür belgelerinin takdim edilmesi ile sona erdi.