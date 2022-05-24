Tepebaşı'nda 10 Bine Yakın Fide Toprakla Buluşturuldu - Haberler

Tepebaşı Belediyesi'nin Gönüllü Bahçeleri'nde toprakla uğraşan vatandaşlar için fide dağıtımı yapıldı. Hak sahibi 374 kişiye 9 bin 350 adet fide dağıtılırken; Başkan Ataç, "Sizler de bu fideleri toprak ile buluşturacaksınız ve diliyorum ki verimli bir dönem geçireceksiniz. Sizler toprağa dokunarak stresinizi atarken, biz de Tepebaşı Belediyesi olarak yanınızda olacağız" dedi.

Tepebaşı Belediyesi tarafından 4 merkezde; emekli, engelli ve şehit yakınları başta olmak üzere vatandaşların kullanımına sunulan Gönüllü Bahçeleri, vatandaşları toprakla buluşturmaya devam ediyor.

2 Eylül, Mustafa Mansız, Selami Vardar ve Batıkent Gönüllü Bahçelerinde yapılan fide dağıtımı kapsamında her hak sahibine 5 çeşit olmak üzere 5'er adet, toplam 25'er fide verildi. Domates, salatalık, patlıcan, kıl biber ve dolmalık biber fidelerinden hak sahiplerine takdim eden Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da vatandaşlara verimli bir sezon geçirmeleri temennisinde bulundu.

BAŞKAN ATAÇ: "GÖNÜLLÜ BAHÇELERİMİZ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ BİR PROJE"

Başkan Ataç, fide dağıtımıyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Tepebaşı Belediyesi olarak toprağa dokunmanın, insana çok iyi geldiğine inanıyoruz. İçinde doğa, çevre, toprak, üretim olan işleri çok seviyor ve bu projeleri keyif duyarak hemşehrilerimizin kullanımına sunuyoruz. Gönüllü Bahçelerimiz de bizim için çok değerli bir proje olmakla birlikte Eskişehirli hemşehrilerimizin çok beğendiği bir çalışma. Gönüllü Bahçelerinden Tepebaşı Belediyesi sınırları içerisinde ikamet eden, emekli, engelli, şehit yakını, gazi ve gazi yakını vatandaşlarımız faydalanıyor. Toplam 52 bin 543 m²'lik 4 adet Gönüllü Bahçemizden 163 engelli, 202 emekli, 5 gazi, 1 gazi yakını ve 3 şehit yakını olmak üzere toplam 374 vatandaşımız faydalanıyor. Yeni dönem kura çekilişimiz ise Kasım 2022'de yapılacak. Bugün de 4 Gönüllü Bahçesindeki toplam 374 kullanıcıya 25'er adet fide takdim edeceğiz. Domates, salatalık, patlıcan, kıl biber ve dolmalık biber fidelerinden 5'er adet olmak üzere toplam 9 bin 350 adet fideyi sizlere sunacağız. Sizler de bu fideleri toprak ile buluşturacaksınız ve diliyorum ki verimli bir dönem geçireceksiniz. Sizler toprağa dokunarak stresinizi atarken, biz de Tepebaşı Belediyesi olarak daima yanınızda olacağız. Hepinize bereketli bir sezon diliyorum."

Fide dağıtımının ardından Başkan Ataç vatandaşlar ile birlikte fideleri dikerek can suyu verdi.