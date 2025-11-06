Haberler

Tepebaşı Kızılay'dan İşitme Engellilere Afet Bilincini Artırma Semineri

Tepebaşı Kızılay'dan İşitme Engellilere Afet Bilincini Artırma Semineri
Güncelleme:
Tepebaşı Kızılay Şubesi, Kızılay Haftası etkinlikleri çerçevesinde işitme engelli öğrencilere ve diğer engel gruplarına yönelik afet bilinçlendirme seminerleri düzenleyerek, afetlere karşı hazırlık ve güvenliği artırmayı hedefliyor.

Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında Tepebaşı Kızılay Şubesi, afet bilincini artırmak ve engelli bireylere yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla Ahmet Yesevi İşitme Engelliler Ortaokulu'nda iki oturum halinde afet bilinçlendirme semineri düzenledi.

İlk oturumda işitme engelli öğrencilere yönelik gerçekleştirilen seminerde, Murat Keser, işaret dili desteğiyle öğrenciler afet öncesi, sırası ve sonrasında alınması gereken önlemler hakkında bilgilendirildi. Öğrenciler, uygulamalı örneklerle afetlere karşı hazırlıklı olmanın önemini kavradı. İkinci oturumda ise okulun diğer engel gruplarındaki öğrencilerine yönelik seminer düzenlendi. Bu oturumda da engelli bireylerin afet anında karşılaşabilecekleri özel durumlara değinilerek, her birey için erişilebilir ve kapsayıcı bir afet bilinci oluşturmanın önemi vurgulandı. Tepebaşı Kızılay yetkilileri, "Afet bilinci oluşturma çalışmalarında engelli bireylere ulaşmak, onların güvenliği ve toplumla bütünleşmesi açısından büyük önem taşıyor. Her bireyin afetlere karşı bilinçli ve hazırlıklı olması, dayanıklı bir toplumun temelidir" ifadelerini kullandı.

Tepebaşı Kızılay, toplumun tüm kesimlerine ulaşarak afet bilinci, dayanışma ve farkındalık çalışmalarını sürdürmeye devam edeceğini aktardı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
