Tepebaşı Belediyesi'nin 'Tarih Konuşmaları'nda Konuk Tanıl Bora - Haberler

Tepebaşı Belediyesi ve Tarih Vakfı iş birliğinde düzenlenen 'Tarih Konuşmaları'nın 20'ncisi, "Hasan Ali Yücel ve Köy Enstitüleri Tartışmaları" söyleşisi ile online olarak devam edecek.

Tepebaşı Belediyesi ve Tarih Vakfı iş birliğinde, tarih bilincini artırmak amacıyla düzenlenen ve vatandaşlardan büyük beğeni toplayan 'Tarih Konuşmaları' devam ediyor.

Tarihe ilgi duyan vatandaşların yoğun ilgisi ile yapılan etkinliğin 20'ncisi online olarak düzenlenecek. "Hasan Ali Yücel ve Köy Enstitüleri Tartışmaları" başlıklı 'Tarih Konuşmaları'nın moderatörü Prof. Dr. Kemal Yakut, konuğu ise Tanıl Bora olacak. Yakut ve Bora programda, Köy Enstitüleri konusunu ele alacak.

26 Mayıs Perşembe günü saat 19.00'da düzenlenecek etkinlik, Tepebaşı Belediyesi'nin Youtube hesabı "tepebasibld" kanalından canlı olarak yayınlanacak.