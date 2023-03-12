Tepebaşı Belediyesi'nden 'Dünya Havacı Kadınlar Haftası'na Özel Söyleşi

Tepebaşı Belediyesi'nin '6-12 Mart Dünya Havacı Kadınlar Haftası'na özel olarak düzenlediği söyleşi, Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda yapıldı.

Tepebaşı Belediyesi, havacılık sektöründe çalışan kadınlar ile havacılık eğitimi alan gençleri bir araya getirmek üzere söyleşi etkinliği düzenledi. '6-12 Mart Dünya Havacı Kadınlar Haftası' dolayısıyla Tusaş Motor Sanayi AŞ (TEI), Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) ve Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi iş birliğiyle yaşama geçirilen etkinlik, Tepebaşı Belediyesi Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda yapıldı.

Söyleşinin konukları, havacılıkta kadının güçlendirilmesi konusuyla ESTÜ Havacılık ve Uzay Bilimleri Bölümü'nden Prof. Dr. Ferhan Şengür, Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden öğretmen Eda Tunç ve TEI'den insan kaynakları kıdemli takım lideri Sibel Pişkin oldu.

Türk toplumunda bir havacı kadın olarak duygularını paylaşmak üzere konuşan öğretmen Eda Tunç, 'Dünya Havacı Kadınlar Haftası'nın öneminden bahsetti. TEI'den insan kaynakları kıdemli takım lideri Sibel Pişkin, havacılık sektöründe işe alım sürecinden söz ederek öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Prof. Dr. Ferhan Şengür ise havacılık sektöründe kadının güçlendirilmesine değinerek ulusal işgücünde kadınların oranlarının yüksek olduğunu, ancak pilot olarak daha iyi noktalara gelinmesi gerektiğini söyledi.