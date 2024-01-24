Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Kırsal Kalkınma Kurulu'nun Raporunu İnceledi

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Tepebaşı Kırsal Kalkınma Kurulu Başkanı Mehmet Kızılinler ile bir araya geldi. Kurul, 2023 yılında yaptıkları çalışmaların raporunu Başkan Ataç'a sundu.

Tepebaşı Belediyesi öncülüğünde, tarım ve hayvancılık ile ilgili sorunların masaya yatırılması ve üreticilerin sıkıntılarına çözüm bulunabilmesi amacıyla oluşturulan Tepebaşı Kırsal Kalkınma Kurulu Başkanı Mehmet Kızılinler ve yönetimi, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ı makamında bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda kurul, 2023 yılında yapmış oldukları çalışmaları rapor haline getirerek Başkan Ataç'a sundu. Raporla ilgili bilgi veren Kurul Başkanı Kızılinler, "Tepebaşı Kırsal Kalkınma Kurulu olarak seçildiğimiz dönemde sahada gördüklerimizi, eğitim çalışmalarında gördüklerimizi bireysel bilgi birikimimizi vizyon belgesi olarak hazırlayarak Başkanımıza sunduk. Hem 2023 yılının değerlendirmesini yaptık hem de 2024 yılında yapacağımız projelerle ilgili değerlendirme yaptık. Özellikle Bozdağ bölgesindeki köylerle alakalı projeleri konuştuk. Geçen yıl yapılan festivallerin devamının yapılmasını konuştuk. Başkanımız her zamanki gibi sağladığı vizyon için çok teşekkür ediyoruz" dedi.

"HER ZAMAN ÜRETİCİNİN YANINDAYIZ"

Başkan Ataç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, her zaman üreticilerin yanında olduklarını söyledi. Başkan Ataç, "Üreticilerin desteklenmesi anlamında birçok projeye imza attık. Üretici kadınların desteklenmesi açısından onlara çilek fidesi dağıtımı gerçekleştirdik. Emeklerinin değer kazanması için kadın üretici satış noktaları oluşturarak ev ekonomilerine katkı sunmalarına katkıda bulunuyoruz. Soğuk hava deposunu açarak ürünlerinin zayi olmaması, hijyenik ortamda muhafaza etmelerine destek oluyoruz. Aynı şekilde küçük üreticilerimize bir can suyu olması açısından sıvı gübre desteğinde bulunuyoruz. Tepebaşı Belediyesi olarak bunun gibi birçok destekte bulunuyoruz bulunmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.