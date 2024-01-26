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Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Hasan Ali Yücel Belde Evi kursiyerleri ile bir araya geldi

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Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Hasan Ali Yücel Belde Evi kursiyerleri ile bir araya gelerek belediyecilik anlayışını ve yapılan hizmetleri paylaştı. Başkan Ataç, insanların duasını almanın ve yüzlerini güldürmenin önemine vurgu yaptı.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Hasan Ali Yücel Belde Evi kursiyerleri ile bir araya geldi. Başkan Ataç, " Eskişehir'de belediyecilik yapmak bence ibadet gibi bir şeydir. İnsanların duasını almak, yüzünü güldürmek çok önemli" dedi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, hemen her fırsatta Eskişehirliler ile bir araya gelmeye devam ediyor.

Başkan Ataç son olarak Batıkent Mahallesi'nde bulunan Hasan Ali Yücel Belde Evi kursiyerleri ile bir araya geldi. Yoğun katılımla gerçekleşen toplantıya Başkan Ataç'ın yanı sıra Mahalle Muhtarı Derya Can ve mahalle sakinleri katıldı. Belediye çalışmaları hakkında mahalle sakinlerine bilgiler de veren Başkan Ataç, mahalleliler ile bir araya gelerek yaptığı istişarelerin, hizmetlerin kaliteli şekilde vatandaşa ulaşmasında çok önemli olduğunu kaydetti.

"BU YAPILANLAR BAZEN DÜNYADA İLK OLUYOR"

Başkan Ataç, yapılan hizmetlerden söz ederek, "Belediye başkanları insanlara dokunur denir. Ama ben derim ki proje insana dokunursa çok daha farklı olur. Şimdi belediyemizin çalışmalarını tanıtmak için gerçekleştirilen hizmet turlarında yapılanları görüyorsunuz. İnanın bu yapılanlar bazen Eskişehir'de ilk oluyor, bazen Türkiye'de ilk oluyor, bazen de dünyada ilk oluyor. Mesela Alzheimer Merkezi Türkiye'de yok. Hele belediyelerde hiç yok" dedi.

"HER ŞEY ATEŞ PAHASI"

Başkan Ataç hayat pahalılığına dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Enflasyon patladı gitti, her şey ateş pahası. İlkokul çocukları beslenme çantalarında bir şey olmadan gidiyorlar. Dedik ki çocuklarımıza beslenme paketi yapalım. 25 bine yakın öğrenciye ulaştık. Aynı şeyi üniversite öğrencileri için yaptık. Öğrencilere ücretsiz olarak akşam yemeği veriyoruz. Burada da 150 bin üniversiteli gencimiz yararlandı. Başka şehirden gelen bir öğrenci şu enflasyonda kira mı ödesin, kitap mı alsın, karnını mı doyursun? O kadar mutlu ki çocuklar. Bundan sonra daha çok sosyal yardımlara yönelik büyük işler yapacağız. Yoksa bu gidişle genç ve çocuklar ne iyi okuyabilecek ne iyi beslenebilecek… İnsanlarımız gerçekten zor günler geçirecek. Birlikte dayanışmayla yoksul aileleri daha iyi noktalara getirmeye çalışacağız."

"ESKİŞEHİR'DE BELEDİYECİLİK YAPMAK İBADET GİBİ"

Başkan Ataç, "1999'da Belde Evlerinde başladık. Benim aklımda hep insanlara destek olmak var. Belde evlerini kurarken kadını evden çıkartıp üreten hale getirmekti amacım. Bakın Cumhuriyet bir kadın darbesidir. Çünkü Atatürk kadını hedeflemiş. Atamız o kadar vizyonlu ki… Eskişehir halkı da çok farklı. Yapılan yenilikleri çok iyi kavrıyor, kabul ediyor ve desteğini hemen veriyor. O nedenle Eskişehir'de belediyecilik yapmak bence ibadet gibi bir şeydir. İnsanların duasını almak, yüzünü güldürmek çok önemli bir şey. İyi ki hekimliği bırakıp iyi ki belediye başkanı olmuşum" dedi.

"BELDE EVLERİ KADINLAR İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Muhtar Derya Can ise  "Belde Evleri özellikle biz kadınlar için çok önemli. Sosyalleşmemiz anlamında kendimize zaman ayırma anlamında çok önemli. Başkanımızın her yaptığı çalışma kıymetli ama biz kadınlar için buralar çok kıymetli. Başkanımıza bu konuda çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA / Yerel

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