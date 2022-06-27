Tepebaşı, Amasra ile Kardeş Şehir Oldu

Tepebaşı Belediyesi ve Amasra Belediyesi imzalanan protokol ile kardeş şehir oldu.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Amasra Belediyesi ile kardeş şehir protokolü imzalamak üzere ilçeyi ziyaret etti.

Ziyarette Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır ile bir araya gelen Başkan Ataç'ın yanı sıra CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu ve belediye başkan yardımcıları da yer aldı. İmza töreni öncesi bir araya gelen heyet, Amasra'nın tarihi ve doğal güzelliklerini gezdi.

Amasra Belediyesi Meclis Salonu'nda Kardeş Şehir Protokolü için imza töreni düzenlendi. İmza töreninde konuşan Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, Tepebaşı Belediyesi ile güzel ilişkiler içinde olmaktan dolayı mutlu olduğunu kaydetti.

"BİRLİKTE İYİ İŞLER YAPACAĞIZ"

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ise iki belediye arasındaki karşılıklı iş birliğinin geliştirileceğini vurgulayarak, "Bu özel birliktelikten ötürü çok mutlu olduğumu söylemeliyim. İki güzel kentin, iki güzel belediyesinin kardeşliğini perçinleyen bu beraberliğin, çok güzel şeyler getireceğine inanıyorum, birlikte iyi işler yapacağız. Amasra Belediyesi ve Sevgili Recai Başkan'ın çalışmalarını zaten takip ediyorduk. Karşılıklı olarak bu şekilde sık sık gelip gideceğiz. Diliyorum ki beraberliğimiz bu şekilde uzun yıllar sağlık, başarı ve mutluluk içerisinde sürsün. Kardeşliğimiz herkese hayırlı ve uğurlu olsun" diye konuştu.

Ataç ve Çakır, Tepebaşı ve Amasra Belediyeleri'ni kardeş şehir ilan eden protokole imza attı.

ANKA / Yerel