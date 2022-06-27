Temsili Nasreddin Hoca'nın göle maya çalması ile festivale start verecek - Haberler

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Temsili Nasreddin Hoca'nın göle maya çalması ile festivale start verecek

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Temsili Nasreddin Hoca'nın göle maya çalması ile festivale start verecek

Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali için geri sayım başlarken, temsili Nasreddin Hoca'nın göle maya çalması ile etkinliklere start verilecek.

Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali için geri sayım başlarken, temsili Nasreddin Hoca'nın göle maya çalması ile etkinliklere start verilecek.

Sivrihisar Belediyesi tarafından düzenlenecek olan Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali için geri sayım başladı. 1-2-3 Temmuz tarihleri arasında yapılacak olan festival dopdolu geçecek.

Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali 29 Temmuz Çarşamba günü 5 farklı ülkeden gelen yabancı dans gruplarının Başkan Hamid Yüzügüllü'yü makamında ziyareti ve Sivrihisar Korteji ile başlıyor. Dolu dolu geçecek olan festivalde Nasreddin Hoca ilk olarak doğduğu köyde temsili Nasreddin Hoca'nın göle maya çalması ile festivale start verecek.

Türk-İslam kültürünün büyük bilgesi olan Nasreddin Hoca, 1208 yılında Eskişehir'in Sivrihisar ilçesine bağlı, adı sonradan 'Nasreddin Hoca Mahallesi' olarak değiştirilen 'Hortu' köyünde doğmuş, yaşamış ve Sivrihisar'da vefat etmiştir. Sivrihisar Belediyesi tarafından da Nasreddin Hoca doğduğu ve vefat ettiği Sivrihisar'da 1-2-3 Temmuz tarihleri arasında anılacak.

Sivrihisar Belediyesi tarafından düzenlenecek olan Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali'nde felsefi mizahın en büyük temsilcisi olan Nasreddin Hoca mezarı başında anılacak. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hamid Yüzügüllü Nasreddin Hoca Sivrihisar Yerel Haberler

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