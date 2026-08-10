Temmuz ayında Erzurum Havalimanı’nda 103 bin 465 yolcuya hizmet verildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Erzurum Havalimanı'nın 2026 yılı Temmuz ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre; Erzurum Havalimanı'nda Temmuz ayında, iç hat yolcu trafiği 101.495, dış hat yolcu trafiği 1.970 oldu. Böylece Temmuz ayında toplam 103.465 yolcuya hizmet verildi.

Temmuz ayında Erzurum Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 612, dış hatlarda 21 olmak üzere toplamda 633 sefere ulaştı.

Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise Temmuz ayında toplamda 939,880 ton oldu.

2026 Ocak-Temmuz (7 Aylık) gerçekleşmeler

7 aylık (Ocak - Temmuz) dönemde ise Erzurum Havalimanında; Yolcu trafiği 738.235, Uçak trafiği 4.831, Yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 6.345,222 ton olarak gerçekleşti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı