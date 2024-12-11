Üye Girişi
Haberler
Hamaney'den Esad'ın devrilmesi sonrası ilk açıklama

Hamaney hedefe 2 ülkeyi koydu

 Hakan Fidan ABD'ye net bir mesaj verecek: Ya siz halledin ya da bu işi biz bitireceğiz

Hakan Fidan'ın Suriye için vereceği mesaj ortaya çıktı

 CHP ve MHP arasında kayyum zirvesi

CHP ve MHP arasında kayyum zirvesi
Tarım ve Orman Bakanlığı, ünlü bir köfteciyi daha ifşa etti

Bakanlık, Köfteci Yusuf'tan sonra ünlü bir köfteciyi daha ifşa etti

Tel Rıfat'ta PKK/YPG'ye Ait Yer Altı Tünel Sistemi Keşfedildi

Tel Rıfat'ta PKK/YPG'ye Ait Yer Altı Tünel Sistemi Keşfedildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye Milli Ordusu, Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında Tel Rıfat'ta PKK/YPG'nin kullandığı kilometrelerce uzunlukta tünel ve asansör sistemi ortaya çıkardı. Askerler, tünellerdeki mühimmat bulunan odaları ve kaçış yollarını tespit etmeye devam ediyor.

Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda terör örgütü PKK/ Ypg'den kurtardığı Tel Rıfat'ta kilometrelerce uzunluğundaki tünelin bir ucunda yerin altından kaçış için kullanılan asansör sistemi ortaya çıktı.

Suriye'de 27 Kasım'da muhalif gruplar, Esad'a karşı saldırı başlatmış ve 61 yıllık Baas rejimi sona ermişti. Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında terör örgütü PKK/YPG'den kurtardığı Tel Rıfat'ta kilometrelerce uzunluğunda tüneller bulunmuştu. SMO askerleri, tünelleri tespit etmeye devam ediyor. Askerlerin yaptığı keşiflerde tünelin bir ucunda yer altından kaçış için kurulan asansör sistemi ortaya çıktı. Tünele evlerin bahçelerinden girildiğini fark eden SMO askerleri, uzunluğu 40 kilometre olduğu tahmin edilen tünellerde çalışmalarını sürdürüyor.

"Tünelde mühimmat bulunan odalar var"

Tel Rıfat'taki SMO askeri Ebu Ahmed, "Neredeyse iki saat yürüdük. Tünel çok uzun, hala devam ediyoruz. Amcamın avlusunun altından geçiyor, bir tarlada üzeri kapalı halde. Sanki bir yer altı şehrini ziyaret etmişsiniz gibi" ifadelerini kullandı.

SMO askeri Abu Ali ise yaptığı açıklamada, "Tel Rıfat şehrinde her gün yeni bir sistemle açılan bir tünel keşfediyoruz. Hastanenin kuzeyinde her 200-300 metrede bir açıklık tespit ediyoruz ve her gün tünele giden yeni bir giriş görüyoruz. İçinde elektrik, su kuyusu, banyolar ve silah mühimmatının bulunduğu odalar var. Bu tüneller çok önemli bir yapı. Bu tünellerde saklanıyorlar, böylece asla bulunmuyorlar" şeklinde konuştu. - TEL RIFAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Görüntü: Şampiyonlar Ligi'nden
img

Esad devrilince Türkiye'de ilanlar arttı
img

İsrail'in Suriye saldırıları Putin'i rahatsız etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Beşar Esad kimdir? Beşar Esad kaç yaşında, nereli? Az önce deprem mi oldu? 11 Aralık en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Masterchef 11 Aralık yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Rojda Demirer'in sevgilisi kim? Rojda Demirer kimdir, kaç yaşında? Çağdaş Cam halka arz ne zaman, kaç lot veriyor? Çağdaş Cam halka arz (CGCAM) katılım endeksine uygun mu? ASGARİ ÜCRET HABERLERİ! Asgari ücret ikinci toplantı ne zaman? 2025 Asgari ücret ne zaman belli olacak? 1959'dan günümüze kadar Süper Lig tarihinde en çok beraberlik alan takım hangisidir? Kerem Aktürkoğlu Benfica - Bologna maçında oynayacak mı? Benfica - Bologna maçı ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi Benfica - Bologna maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Feyyaz Tokar Yalısı nerede? Hamdi Ulukaya, Feyyaz Tokar Yalısı'nı ne kadara satın aldı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.