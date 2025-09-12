TEKNOFEST İstanbul hazırlıkları büyük bir titizlikle devam ediyor

TEKNOFEST İstanbul hazırlıkları Atatürk Havalimanı'nda hızla devam ediyor. Alanda çalışmalar büyük bir titizlikle yürütülürken, hazırlıklar hakkında bilgi veren TEKNOFEST Genel Sekreteri Muhammet Saymaz, "Büyük bir heyecanla tüm çalışmalarımız devam ediyor. Tüm Türkiye'yi buraya bekliyoruz. Yeşilyurt Marmaray, İFM ve Dünya Ticaret Merkezi gibi noktalardan ringlerle vatandaşlarımızı alana taşıyor olacağız. 50 bine yakın çocuğumuzu TEKNOFEST İstanbul'da misafir edeceğiz. Atatürk Havalimanı'nda 80 bin metrekarelik kapalı bir alan kuruyoruz. Yaklaşık 1 milyon metrekarelik bir alanda da otoparklarıyla, kurulum alanlarıyla birlikte işlem yapıyoruz. Bu yıl 13 farklı yarışmamız olacak" dedi.

Bu yıl 13'üncüsü düzenlenen dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, teknoloji tutkunlarını ağırlamaya hazırlanıyor. Atatürk Havalimanı'nda 17- 21 Eylül tarihleri arasında kapılarını açacak olan TEKNOFEST hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Alanda her ayrıntı büyük bir titizlikle yürütülüyor. Stantlar, 80 bin metrekare kapalı alana ve 1 milyon metrekare açık alana kuruluyor. TEKNOFEST İstanbul kapsamında düzenlenen yarışmalara 1.1 milyon genç başvuru yaptığı öğrenilirken, vatandaşların festival alanına rahat bir şekilde ulaşması için Yeşilyurt Marmaray durağında otobüs seferleri düzenleneceği belirtildi. Bu yıl ilk defa kurulan teknoloji koridorunda daha önce dereceye giren gençlerin projelerinin de sergileneceği ifade edildi.

Hazırlıklar hakkında açıklama yapan TEKNOFEST Genel Sekreteri Muhammet Saymaz, "Tüm çalışmalarımız büyük bir heyecanla devam ediyor. Her bir metrekaresinde ayrı bir emek samimi bir gayret var. Sadede teknik bir hazırlık yapmıyoruz. Aynı zamanda burada gençlerimize, ailelerimize, gönüllülerimize ve yarışmacılarımıza unutulmaz anlar yaşatacak bir ruhu inşa etmeye çalışıyoruz. TEKNOFEST coşkusunu İstanbul'da yaşatmak için var gücümüzle yaşatmaya çalışıyoruz. Bu yıl 13 farklı yarışmamız olacak. Sualtı roket yarışmasından insansız kara aracı yarışması, uluslararası çocuk bilim yarışmasından, onkoloji de 3T yarışmasına kadar 13 farklı alanda yeni yarışmalarımızı burada icra ediyor olacağız" diye konuştu.

"Yeşilyurt Marmaray durağından ringlerle vatandaşlarımızı buraya taşıyor olacağız"

Vatandaşların festival alanına rahat ulaşması için otobüs seferi olacağını söyleyen Saymaz, "Ziyaretçilerimizin online kayıt yapmalarını rica ediyoruz. Vatandaşların Türkiye'nin sosyal medya platformu olan NSOSYAL' e üye olmalarını ve hızlı geçiş imkanından faydalanmalarını rica ediyoruz. Toplu taşıma ile gelmelerini özelikle istirham ediyoruz. Yeşilyurt Marmaray durağından DTM, İFM gibi lokasyonlardan da ringlerle vatandaşlarımızı buraya taşıyor olacağız" ifadelerini kullandı.

"50 bine yakın çocuğumuzu TEKNOFEST İstanbul'da misafir edeceğiz"

'Bir Çocuk Gelsin Bir Uçağa Dokunsun' projesi kapsamında 50 bine yakın çocuğun TEKNOFEST İstanbul'da misafir edileceğini ifade eden Saymaz, "Milli Teknoloji Hamlesi'nin öncülerinden rahmetli Özdemir Bayraktar amcamızın anısına 'Bir Çocuk Gelsin Bir Uçağa Dokunsun' projesini başlattığımızdan beri 250 binden fazla çocuğumuzu TEKNOFEST alanlarına taşıdık. İnşallah İstanbul'da da 50 bine yakın çocuğumuzu TEKNOFET İstanbul'da misafir edeceğiz. Bu vesile ile 'Bir Çocuk Gelsin Bir Uçağa Dokunsun' projesi kapsamında 300 bine yakın çocuğumuzu TEKNOFEST alanlarında ağırlamış olacağız" dedi.

"1.1 milyon gencimiz yarışmalara başvuru yaptı"

TEKNOFEST Yarışmalarına başvuruların her yıl giderek artarak devam ediyor. Yarışma başvurularının 1 milyonun altına düşmediğini vurgulayan TEKNOFEST Genel Sekreteri Muhammet Saymaz, "TEKNOFEST 2018 yılında hayata geçtiğinde 20 bine yakın yarışmacımız başvurmuştu. 14 farklı kategoride yarışmaları icra ediyorduk. Bu yıl 63 farklı kategoriye çıktı. 1.1 milyon gencimiz bu yarışmalara ilgi ve alaka göstererek başvuru yaptı. Her yıl yarışmalarımıza başvuran yarışmacı sayıları 1 milyonun altına düşmüyor" şeklinde konuştu.

"Bu yıl ilk defa teknoloji koridorunu da sergiliyoruz"

Festival de bir çok etkinlik olduğundan söz eden Saymaz, "Burada bir çok etkinlik var. Planetaryum, İstanbul'un fethini simgeleyen Fetih 1453 deneyim alanı ASELSAN deneyim alanı gibi bir çok farklı alanda insanlarımız gençlerimiz çocuklarımız buralardan faydalanacaklar. Bu yıl ilk defa teknoloji koridorunu sergiliyoruz. Burada daha önce derece almış genç kardeşlerimizin projelerini sergileyebilecekleri bir alan hayata geçirdik. TEKNOFEST alanına gelmek finale kalmak yarışmak çok kıymetli bir şey. Buraya gelen hatta başvuran yarışmacılarımızı da her birine ayrı ayrı tebrik ediyorum" diye konuştu.

"Tüm Türkiye'yi buraya bekliyoruz"

Saymaz, "Atatürk Havalimanı'nda 80 bin metre karelik kapalı bir alan kuruyoruz. Yaklaşık 1 milyon metrekarelik bir alanda da otoparklarıyla kurulum alanlarıyla birlikte işlem yapıyoruz. Her bir metre karesinde emek var. 17- 21 Eylül tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda vatandaşlarımızı bekliyor olacağız. Özellikle hafta içi erken saatlerde ve toplu taşıma ile gelmelerini rica ediyoruz. Tüm Türkiye'yi buraya bekliyoruz" dedi. - İSTANBUL