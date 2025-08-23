TEKNOFEST 2025'te Sürü İHA Yarışması Heyecanı

Türkiye'nin en büyük teknoloji festivali TEKNOFEST, 25-29 Ağustos 2025 tarihlerinde Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Stadyumu'nda düzenlenecek Sürü İHA Yarışması ile teknoloji tutkunlarını buluşturacak.

Milli teknoloji hamlesinin en önemli etkinliklerinden biri olan TEKNOFEST, bu yıl Sakarya'da heyecan verici bir organizasyona ev sahipliği yapacak. 25-29 Ağustos 2025 tarihlerinde Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Stadyumu'nda gerçekleştirilecek Sürü İHA Yarışması, genç mühendis adaylarının geliştirdiği insansız hava araçlarının sürü halinde görev icra ettiği gösterilere sahne olacak. Türkiye'nin farklı illerinden üniversite öğrencileri ve kurumların katılımıyla yapılacak yarışma, hem mühendislik kabiliyetlerini hem de milli teknoloji vizyonunu öne çıkaracak. Gerçekleştirilecek yarışma, heyecan dolu anlara sahne olacak. - SAKARYA