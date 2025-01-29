Üye Girişi
Haberler
Bakan Yerlikaya: 9 Aralık 2024'ten bu yana 81 bin 576 Suriyeli ülkesine döndü

İşte Esad'ın devrilmesinin ardından ülkelerine dönen Suriyeli sayısı
Erdoğan'dan Bakan Ersoy'a mesaj: Bizim uhdemizde olan bir şey varsa hesabını soracağız

Erdoğan, Bakan Ersoy'un gözünün içine bakarak beklenen mesajı verdi
İmamoğlu mu Yavaş mı? 'CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olsun?' anketinden çıkan sonuç şaşırttı

"CHP'nin adayı kim olsun?" anketinden çıkan sonuç şaşırttı
Rusya'dan Şam'a ilk resmi ziyaret sonrası olay iddia! Esad'ın iadesi istendi

Tarihi ziyaret sonrası Esad'ı korkutan talep

TEKNOFEST 2025: Gençler Savaşan İHA Yarışması ile Geleceğin Teknolojilerini Şekillendiriyor

TEKNOFEST 2025: Gençler Savaşan İHA Yarışması ile Geleceğin Teknolojilerini Şekillendiriyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TEKNOFEST'de BAYKAR'ın düzenlediği Savaşan İnsansız Hava Aracı (İHA) Yarışması, gençlere teknolojiyi deneyimleme fırsatı sunuyor. Yarışmaya katılacak takımlar toplamda 1 milyon 200 bin TL para ödülü için mücadele edecek.

Gençlerin teknolojiyle buluşma noktası TEKNOFEST, BAYKAR yürütücülüğünde düzenlenen Savaşan İnsansız Hava Aracı (İHA) Yarışması, geleceğin teknoloji liderlerini bir araya getirerek çağın otonom teknolojilerine damgasını vuracak. Toplam para ödülü ise 1 milyon 200 bin TL olacak.

Gençlerin teknolojiyle buluşma noktası TEKNOFEST, bu yıl da nefesleri kesecek bir organizasyona ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. BAYKAR yürütücülüğünde düzenlenen Savaşan İnsansız Hava Aracı (İHA) Yarışması, geleceğin teknoloji liderlerini bir araya getirerek çağın otonom teknolojilerine damgasını vuracak.

Teknolojiyi seven gençlere büyük fırsat

Yarışmanın temel amacı, insansız hava araçları (İHA) arasında gerçekleşen hava-hava ve hava-kara muharebe senaryolarını simüle ederek gençlere bu alanda deneyim kazandırmak ve sektöre yetkin bireyler yetiştirmektir. Yarışmacılar, hem teknik bilgilerini geliştirecek hem de geleceğin savunma teknolojilerine katkıda bulunma şansı yakalayacak. Adaylardan, yarışma çerçevesinde havada rakip İHA'larla mücadele senaryolarını içeren "SAVAŞAN İHA" görevini ve belirli hedeflere otonom olarak kilitlenme ve imha görevlerini içeren "KAMİKAZE İHA" görevini yerine getirmeleri bekleniyor.

Takımını kur, yarışma heyecanına sen de katıl

Lise ve üniversite öğrencileri ile mezunlarının katılabildiği yarışmada takımlar en az 3 en fazla 15 kişiden oluşabilecek. Mezun seviyesindeki başvurular, firmalar veya girişimler tarafından yapılabilecek. Son başvuru tarihi 20 Şubat olan yarışmanın toplam para ödülü ise 1 milyon 200 bin TL olacak. TEKNOFEST teknoloji yarışmalarında dereceye girenler büyük para ödülünün sahibi olurken adaylar malzeme desteğinin yanı sıra kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlayacak programlara katılabilecek.

Katılımcılara sunulan avantajlar

TEKNOFEST katılımcılarına, Türkiye'nin önde gelen teknoloji firmalarına yapılan teknik gezilerle işleyişi yerinde inceleme, alanında uzman kişilerle tanışarak network kazanımı, uzman mühendislerle birebir görüşerek kariyer bilgilendirmesi ve teknoloji liderlerinden ilham alacak toplantılarla motivasyon artırıcı deneyimler sunulmaktadır. Ayrıca yarışma aşamalarını geçen takımlara malzeme desteği, finalistlere ulaşım ve konaklama imkanı, özel proje geliştirme eğitim kampları, Türkiye'nin önde gelen teknoloji kurumlarında staj fırsatları ve Milli Takımlar Destek Programı kapsamında uluslararası yarışmalara katılım ve destek gibi ayrıcalıklar sağlanmaktadır.

TEKNOFEST 2025'te geleceğin İHA teknolojilerini şekillendirmek isteyen tüm takımlar Savaşan İnsansız Hava Aracı (İHA) Yarışması'nda yerini alabilir, bu büyük mücadelede sınırları zorlayarak yenilikçi çözümlerini sergileyebilir. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Bir otomotiv devi daha Türkiye'de fabrika açacak
img

Verdiği talimatla yoksulun yüzünü güldüren uygulama tarih oldu
img

Galatasaray'ın tarihi teklifini 1 saniye bile düşünmeden reddettiler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ahmet Türk'ün torununun vurularak öldürüldüğü olayda dikkat çeken detay

Ahmet Türk'ün torununun öldürüldüğü olayda dikkat çeken detay
Camide panik anları! Vatandaşlar namazı bırakıp şahsı kovalamaya başladı

Vatandaşlar namazı bırakıp şahsı kovalamaya başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Ersoy ile ilgili soruyu yanıtsız bıraktı

Erdoğan milyonların merak ettiği soruyu yanıtsız bıraktı
Dünyanın en büyük dini festivalinde izdiham! Onlarca ölü var

Dünya bu faciayı konuşuyor! Onlarca cesedi binbir güçlükle çıkardılar
Bir otomotiv devi daha Türkiye'de fabrika açacak

Bir otomotiv devi daha Türkiye'de fabrika açacak
Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu kıyafet bağış kutularını kaldırttı

Verdiği talimatla yoksulun yüzünü güldüren uygulama tarih oldu

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.