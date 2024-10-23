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Tekman Halk Eğitim Müdürlüğü Çiftçileri TEKNOFEST'te Türkiye Dördüncüsü Oldu

Tekman Halk Eğitim Müdürlüğü Çiftçileri TEKNOFEST'te Türkiye Dördüncüsü Oldu
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Adana'da gerçekleştirilen TEKNOFEST'te 4. olarak önemli bir başarıya imza atan Ömer Faruk Fatsa ve Gamzenur Fatsa, Tekman Kaymakamı tarafından kabul edildi. Uzaktan kontrollü akıllı araç ısıtıcısı projesi ile Erzurum'u temsil eden çift, ilçenin gururu oldu.

Geçtiğimiz günlerde Adana'da düzenlenen TEKNOFEST yarışmasında 4. olarak büyük bir başarı gösteren Tekman Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Ömer Faruk Fatsa ve Gamzenur Fatsa çiftçi Tekman Kaymakamı Hasan Raşit Taşkın tarafından kabul edildi.

Hazırladığı proje ile Erzurum'u temsil ederek ilçeye Türkiye dördüncüsü olarak dönen Fatsa çifti, adeta ilçenin gururu oldu. İlçe Kaymakamı Hasan Raşit Taşkın, TEKNOFEST'te başarı gösteren çifti makamında kabul ederek hem proje hakkında bilgi aldı hem de öğretmenlere başarı ödülü verdi.

Kaymakam Taşkın, "Değerli öğretmen arkadaşlarımız büyük bir başarı elde ettiler. Bu başarı tüm Tekman içindir. Emeklerine sağlık. Bizleri gururlandırdılar. Rabb'im güçlerine güç katsın, inşallah daha iyi başarılar elde edecekler" diye konuştu.

Uzaktan kontrollü akıllı araç ısıtıcısı projesi

Tekman Halk Eğitim Merkezi, TEKNOFEST kapsamında Akıllı Ulaşım kategorisinde Üniversite üst düzey seviyede "Uzaktan kontrollü akıllı araç ısıtıcısı" projesi ile Türkiye dördüncüsü olarak büyük bir başarıya imza atmıştı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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