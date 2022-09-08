Tekirdağ yerel haberi: Tekirdağ'da halk toplantısı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde vatandaşların taleplerini, şikayetlerini ve dertlerini dinlemek, sorunları, ihtiyaçları yerinde tespit etmek ve çözüm üretmek amacıyla halk toplantısı gerçekleştirildi.

Tekirdağ'da vatandaşların taleplerini ve sorunlarını tespit etmek amacıyla düzenlenen "Halk Toplantıları" çerçevesinde Malkara ilçesi Ballı ve Ahievran mahallelerinde Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ın katılımlarıyla toplantı düzenlendi. Mahalle sakinlerinin sorunlarını ve taleplerini tek tek dinleyen Vali Yıldırım, talep ve şikayetleri not aldı. Vatandaşların dile getirdiği sıkıntılar ile ilgili yetkililerden bilgi alınarak, sorunların çözümü ve vatandaşların taleplerinin yerine getirilmesi için gerekli çalışmaların yapılacağını ifade edildi.

Vali Aziz Yıldırım'a ziyaretleri sırasında Malkara Kaymakamı Kerem Süleyman Yüksel, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ahmet Çetin ve ilçe protokolü eşlik etti. - TEKİRDAĞ