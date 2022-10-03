Tekirdağ yerel haberi | Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Yol Yapım Çalışmalarına Devam Ediyor

Gelen Tekirdağ haberlerine göre Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ulaşım kalitesini arttırmak ve yol ağını güçlendirmek amacıyla il genelinde yol yapım, onarım ve bakım çalışmalarına devam ediyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ulaşım kalitesini arttırmak ve yol ağını güçlendirmek amacıyla il genelinde yol yapım, onarım ve bakım çalışmalarına devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında Çorlu ilçesinin Sarılar Yolu Çorlu Cezaevi ile Çevreyolu arasında başlatılan BSK sıcak asfalt serim çalışmaları tamamlandı. Çalışma kapsamında 2200 metre uzunluğa, 7,5 metre genişliğe sahip yolda toplam 2200 ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirildi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Tekirdağ genelinde yol yapım, onarım ve bakım çalışmalarına mesai mefhumu gözetmeden büyük bir titizlik ile devam ediyoruz. Çorlu ilçemizde BSK sıcak asfalt serim çalışmaları tamamlanan yolumuzun ilçemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim" dedi.