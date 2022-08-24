Tekirdağ yerel haberi | Çerkezköy Belediyesi'nin Yaz Spor Okulunda İkinci Dönem Eğitimleri Devam Ediyor

Tekirdağ haberi... Çerkezköy Belediyesi tarafından bu yıl 2 bin 500 öğrencinin katılımıyla 8’incisi düzenlenen Yaz Spor Okulu’nda ikinci dönem eğitimleri devam ediyor.

Çerkezköy Belediyesi tarafından bu yıl 2 bin 500 öğrencinin katılımıyla 8'incisi düzenlenen Yaz Spor Okulu'nda ikinci dönem eğitimleri devam ediyor.

Belediye'nin Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından iki dönem halinde düzenlenen Yaz Spor Okulu'nda, 17 farklı branşta eğitimlerin devam ettiğini belirten Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, şunları söyledi:

"Yaz Spor Okulumuzda bu yıl öğrencilerimize futbol, basketbol, voleybol, masa tenisi, badminton, kort tenis, geleneksel çocuk oyunları, okçuluk, halk dansları, çocuk yogası, modern dans, karma dövüş, güreş, işaret dili, karate, satranç, özel çocuklarda spor ve hareket eğitimi branşlarında kurslar veriliyor. 2 bin 500 öğrencimizin katılımıyla başlayan kurslarımızın ilk dönemi 5 Ağustos Cuma günü sona erdi.

Kurslarımızın öğrencilerimiz için faydalı olacağına inanıyorum. Yaz Spor Okulumuzun, katılan öğrencilerimiz ve velilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Bu yıl kurslarımıza 2 bin 500'e yakın öğrencimiz kayıt yaptırdı. İlk dönemi 5 Ağustos'ta sona eren Yaz Spor Okulumuzun, ikinci dönemi 8 Ağustos Pazartesi günü başladı ve 26 Ağustos Cuma günü sona erecek."

Yaz Spor Okulları'nda halk oyunları, işaret dili, çocuk yogası ve modern dans kurslarının verildiğini de kaydeden Başkan Akay, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Satranç kursumuz Atatürk Kültür Merkezi'nde, diğer bütün kurslarımız ise 29 Ekim Spor Kompleksi'nde veriliyor. Bu vesile ile bir kez daha 8. Yaz Spor Okulumuzun hayırlı olmasını temenni ediyor, öğrencilerimize ve eğitmenlerimize başarılar diliyorum. Ayrıca bizlere güvenerek çocuklarını Yaz Spor Okulu kurslarımıza kayıt ettiren tüm velilerimize de teşekkür ediyorum."