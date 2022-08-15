Tekirdağ haberleri | Çerkezköy Belediye Başkanı Akay ile Caner Ergin Masa Tenisi Maçı Yaptı

Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, Özel Sporcular Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Can Ergin ile masa tenisi maçı yaptı.

Mersin'de düzenlenen Okul Sporları 2021-2022 sezonu Özel Sporcular Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası'nda ikinci olan Ergin, bu kez Başkan Akay ile karşı karşıya geldi. 29 Ekim Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşma, renkli ve heyecanlı anlara sahne oldu. İki set üzerinden oynanan mücadeleyi Ergin 2-0 kazandı.

Ergin, kendisine unutamayacağı bir gün yaşattığını belirterek Akay'a teşekkür etti. Can Ergin'in Türkiye Şampiyonası'nda elde ettiği başarı ile hem Çerkezköy'ü hem de Tekirdağ'ı en iyi şekilde temsil ettiğini paylaşan Akay ise "Caner kardeşimizi başarılarından dolayı bir kez daha tebrik ediyor, bundan sonraki spor hayatında başarılarının devamını diliyorum" dedi.