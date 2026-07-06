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Alerjisi olanlara güvenli tercih dönemi: Kafe ve restoranlarda şeffaf menü zorunluluğu

Alerjisi olanlara güvenli tercih dönemi: Kafe ve restoranlarda şeffaf menü zorunluluğu
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Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe giren 'şeffaf menü' uygulaması kapsamında restoran ve kafelerde denetim yaptı. Amaç, gıda alerjisi olan vatandaşların güvenli gıdaya erişimini sağlamak ve tüketici bilincini artırmak.

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, restoran, kafe ve toplu tüketim işletmelerinde gıda alerjisi bulunan vatandaşların güvenli gıdaya erişimini sağlamak amacıyla yürürlüğe giren "şeffaf menü" uygulaması kapsamında denetim gerçekleştirdi.

1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe giren düzenleme kapsamında, toplu tüketim yerleri ve kafeteryalarda sunulan yiyecek ve içeceklerin içerik bilgileri ile alerjen uyarılarının tüketicilerin görebileceği şekilde bulundurulması zorunlu hale geldi.

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de il genelindeki işletmelerde uygulamanın usulüne uygun şekilde hayata geçirilip geçirilmediğini denetledi. İşletmelere yeni düzenleme hakkında bilgilendirme yapılırken, içerik bilgileri ve alerjen uyarılarının tüketicilerin kolaylıkla görebileceği alanlarda yer almasının zorunlu olduğu hatırlatıldı.

Yeni uygulamayla özellikle gıda alerjisi ve gıda intoleransı bulunan vatandaşların güvenli gıdaya erişiminin sağlanması, tüketicilerin bilinçli tercih yapabilmesi ve işletmelerde şeffaflığın artırılması amaçlanıyor.

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, işletmelerin yeni düzenlemeye uygun hareket etmelerinin büyük önem taşıdığını belirterek, il ve ilçelerde bilgilendirme ile denetim çalışmalarının aralıksız devam edeceğini bildirdi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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