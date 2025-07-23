Koruyucu Aile Farkındalık Toplantısı

Koruyucu Aile Farkındalık Toplantısı
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Tekirdağ Valisi Recep Soytürk ve eşi Nurdan Soytürk'ün katılımıyla "Gönül Elçileri ile Koruyucu Aile Farkındalık Toplantısı" gerçekleştirildi.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk ve eşi Nurdan Soytürk'ün katılımıyla "Gönül Elçileri ile Koruyucu Aile Farkındalık Toplantısı" gerçekleştirildi.

Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri Projesi kapsamında düzenlenen toplantının açılış konuşmasını Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Özdemir yaptı. Ardından konuşan Vali Soytürk, aile kavramının toplumun temel yapı taşı olduğuna dikkat çekerek, 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesinin önemine vurgu yaptı. Çocukların sevgi ve güven ortamında büyümesinin hayati öneme sahip olduğunu belirten Soytürk, koruyucu aileliğin sadece çocuklara yuva olmak değil, aynı zamanda toplumsal dayanışmanın güçlü bir örneği olduğunu ifade etti. Vali Soytürk, Tekirdağ'da koruyucu aile hizmetinden faydalanan çocuk sayısının her geçen yıl arttığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"2012 yılında 4 çocuğumuz koruyucu aile hizmetinden yararlanırken, 2025 yılında bu sayı 164'e ulaştı. Bugüne kadar toplam 241 çocuğumuzu koruyucu ailelerle buluşturmanın gururunu yaşıyoruz."

Vali Soytürk, konuşmasında projeye destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a ve projeyi özveriyle yürüten Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personeline teşekkür etti.

Programda ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeli tarafından koruyucu ailelik konusunda sunum yapılırken, hizmetten faydalanan çocuklar ve ailelerinin duygu dolu hikayeleri video gösterimleriyle katılımcılara aktarıldı. Etkinlik, bir çocuğun gerçekleştirdiği piyano dinletisi ve hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

Toplantıya Vali Soytürk ve eşi Nurdan Soytürk'ün yanı sıra il ve ilçe protokolü üyeleri ile eşleri, ilgili kurum temsilcileri ve koruyucu aileler katıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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