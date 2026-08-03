Tekirdağ'da gıda denetimleri sürüyor

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla gıda üretim, satış ve toplu tüketim işletmelerine yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde işletmeler; hijyen şartları, ürünlerin izlenebilirliği, son tüketim tarihleri, muhafaza şartları ve gıda mevzuatına uygunluk açısından titizlikle kontrol ediliyor.

Yetkililer, gıda güvenilirliğinin sağlanmasında vatandaşların desteğinin de büyük önem taşıdığını belirterek, gıda ile ilgili her türlü ihbar ve şikayetin ALO 174 Gıda Hattı üzerinden iletilebileceğini ifade etti.

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, denetimlerin temel amacının cezai işlem uygulamaktan önce işletmelere rehberlik ederek eksikliklerin giderilmesini sağlamak olduğunu söyledi. Aksoy, "Denetimlerimizde öncelikli hedefimiz işletmelerimize rehberlik etmek, tespit edilen eksikliklerin mevzuata uygun şekilde giderilmesini sağlamaktır. Amacımız ceza yazmak değil, güvenilir gıda üretimi ve satışının sürdürülebilirliğini sağlamaktır. Ancak halk sağlığını riske atan veya mevzuata aykırı uygulamalarda gerekli idari yaptırımları da kararlılıkla uyguluyoruz. Vatandaşlarımızın güvenilir gıdaya ulaşması en önemli önceliğimizdir. Bu doğrultuda il genelindeki üretim, satış ve toplu tüketim işletmelerine yönelik denetimlerimizi 7 gün 24 saat esasına göre aralıksız sürdürüyoruz. Vatandaşlarımız da karşılaştıkları olumsuzlukları ALO 174 Gıda Hattı üzerinden bizlere iletebilir" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı