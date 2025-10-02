Haberler

Tekirdağ'da Deprem Sonrası İncelemelere Başlandı

Tekirdağ'da Deprem Sonrası İncelemelere Başlandı
Marmara Denizi açıklarında meydana gelen depremin ardından Tekirdağ Valiliği'nden yapılan açıklamada, görevlilerin saha incelemelerine başladığı belirtildi. Olumsuz bir durumla karşılaşılmadığı ifade edildi.

Tekirdağ Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Marmara Denizi açıklarında, merkez üssü Marmaraereğlisi ilçesi olan deprem sonrası görevliler sahada incelemelere başladı.

Valilikten yapılan açıklamada, AFAD verilerine göre meydana gelen depremin ardından görevli ekiplerin ivedilikle saha taramasına başladığı bildirildi. Şu ana kadar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne olumsuz ihbar ulaşmadığı belirtilerek, vatandaşların karşılaştıkları herhangi bir olumsuz durumda 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirimde bulunmaları istendi. Depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dilekleri iletildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
