Tekirdağ'da bıçakçıların Kurban Bayramı mesaisi yoğun geçiyor - Haberler

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Tekirdağ'da bıçakçıların Kurban Bayramı mesaisi yoğun geçiyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Tekirdağ'da bıçakçıların Kurban Bayramı mesaisi yoğun geçiyor

Tekirdağ'da tarihi Bedesten Çarşısı'ndaki bıçakçılar, Kurban Bayramı'na birkaç gün kalması sebebiyle yoğun mesai harcıyor.

Tekirdağ'da tarihi Bedesten Çarşısı'ndaki bıçakçılar, Kurban Bayramı'na birkaç gün kalması sebebiyle yoğun mesai harcıyor.

Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesindeki Tarihi Bedesten Çarşısında yer alan bıçakçılar, Kurban Bayramı sebebiyle en yoğun günlerini yaşıyor. Günde yüzlerce bıçağın bilenmek için getirildiği bıçakçıda, yeni bıçaklar da raflarda yerini alırken vatandaşlar kurban bayramı öncesinde ellerindeki bıçakları biletmek için sırada bekliyor.

Tekirdağ'da uzun yıllardır dededen babaya bıçakçılık mesleğini devam ettiren Alaettin Baran Bıçakçı, "Ben çok küçüklüğümden beri buradayım babamın yanında, dedemin yanında 15 seneden beridir yapıyorum bu işi. Bu sene biraz yoğun, vatandaşlar eski bıçaklarını biletmek için geliyor. Bir kasap olarak düşünürsek 10 - 15 bıçak getiriyorlar. Ev kullanımı için düşünürsek 3-4 tane olarak değişiyor. Herkes kendi kendine bir şeyler yapmaya çalışıyor ama bizim gibi profesyonel bir şekilde yapamazlar. Çünkü bizim makinelerimiz profesyonel, işimiz bu. Yani evde gidip bıçağa zarar veriyorlar, bıçağın özelliğini bitiriyorlar. Ama bize geldiklerinde hem bıçağın kalitesi devam ediyor, hem de sıkıntısız bir şekilde hayvanlarını kesip diğer işlerini görebiliyorlar. Herkes inşallah güzel bir kurban bayramı geçirir, bıçaklarınızı getirin arife gününe bırakmayın, herkese hayırlı bayramlar diyorum" dedi. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kurban Bayramı Tekirdağ Yerel Haberler

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