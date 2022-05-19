Tekirdağ Büyükşehir'in Hizmete Sunduğu Muratlı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nun Sezon Açılışı Yapıldı - Haberler

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin, Tekirdağlıların spor yapabilecekleri ve sosyalleşme imkanı elde edecekleri alanlar kazandırmak amacıyla hizmete sunduğu Muratlı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nun yeni sezon açılışı yapıldı.

Açılışta konuşan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak spor ve sporcuların her zaman yanında olduk. Spor alanında başarılı yatırımları ve projeleri hayata geçirdik. Muratlı Yarı Olimpik Yüzme Havuzumuz da bu kapsamda önemli yatırımlarımızdan başında geliyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Muratlı ilçemizde hemşehrilerimize havuzumuzun sezon açılışını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Yeni sezonda tüm çocuklarımızın ve hemşehrilerimizin havuzumuzun tadını doyasıya çıkarması temennisi ile sezonun hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Muratlı Belediye Başkanı Nebi Tepe'nin katıldığı sezon açılışında çocuklar ve vatandaşlar havuzun keyfini doyasıya çıkardı. Çocuk havuzu, yarı olimpik yetişkin havuzu ve soyunma kabinlerinin yer aldığı Muratlı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Kasım ayının sonuna kadar vatandaşların hizmetinde olacak.