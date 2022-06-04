Tekirdağ Büyükşehir'den "Beşevler'de Beş Yazar Söyleşi İmza Günü" Etkinliği - Haberler

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Süleymanpaşa ilçesinde "Beşevler'de Beş Yazar Söyleşi İmza Günü" etkinliğine ev sahipliği yaptı.

Tarihi Beşevler'de düzenlenen etkinlikle yazarlar Asim Yavuz, Hayri Varol, Nurcan Balıbey ve Ümit Başyazgan okurları ile bir araya gelerek kitaplarını imzaladı. Kitapseverlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte ayrıca bir söyleşi de gerçekleşti.

Okurlarının sorularını yanıtlayan Asim Yavuz, Hayri Varol, Nurcan Balıbey ve Ümit Başyazgan, böylesi güzel bir etkinlikte okurları ile bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, etkinlikte emeği geçen başta Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak olmak üzere Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına teşekkür etti.

Beşevler'de Beş Yazar Söyleşi İmza Günü ile ilgili açıklama yapan Başkan Kadir Albayrak, " Edebiyat, kültürel hayatımızın ayrılmaz bir parçasıdır. Vatan ve Hürriyet Şairimiz Namık Kemal'i edebiyat ve fikir dünyamıza kazandıran güzel Tekirdağ'ımızda edebiyat geleneğinin devam etmesi bizleri mutlu ediyor. Kaleme aldıkları eserlerle edebiyat ve kültür dünyamıza renk katan Tekirdağlı yazarlarımızla gurur duyuyoruz. Değerli yazarlarımıza böylesine değerli eserleri bizlerle buluşturdukları için teşekkür ediyor, bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyor ve tüm katılımcılara sağlıklı, mutlu ve bol kitaplı günler diliyorum" dedi.

ANKA / Yerel